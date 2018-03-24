開架彩妝春季新鮮貨報到 臉眼唇頰染春色

2018-03-24 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



百花齊放的春季，彩妝的色彩也更加柔美浪漫！裸霧底妝依舊引領風騷，若有似無的一抹金屬光，更能為眼、唇、頰增添時尚風情。

●自然光澤柔霧底妝

春夏就是要清爽，裸霧底妝持續當道，尤其半霧光澤感更是時下最夯的妝感。

MAYBELLINE媚比琳去年於寶雅獨家上市的FIT ME反孔特霧粉底液，因為質地水潤、色號最多等優勢，創下一年單品賣出超過22棟台北101高度的驚人銷量，今年超完美裸妝家族全系列到位，包括8色FIT ME反孔特霧粉底液、4色遮遮稱奇遮瑕膏以及寶雅獨家開賣的FIT ME反孔特霧蜜粉餅。FIT ME反孔特霧粉底液採用獨創的Micro-powders微米柔霧粉體，FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏除了遮瑕之外，還可將淺色遮瑕運用在T字、C字部位做局部打亮。

Za推出全新型態的毛孔Bye Bye拍拍粉底，將粉底液結合Q彈海綿製成高彈力氣墊棒，並添加了控油粉末，輕壓瓶身、輕拍臉部再畫圈推勻，簡單3步驟即可不沾手完妝，實現散發自然光澤的柔霧奶油肌。

PONY女王推出旗下第一款霧光氣墊粉餅，共有瓷白、明亮白、自然色等3種色號，內含純淨吸附油脂粉體，質地潤澤保濕，輕鬆拍出半霧光澤感底妝，並且首創開架氣墊粉餅雙蕊販售，C／P值更高。

●眼唇頰一抹金屬光

新興潮流美妝品牌OFRA Cosmetics正式進軍台灣，旗下最著名的絕美頰彩系列採用珍珠微粒，並以低溫烘烤製成，散發有如陽光親吻過般的溫暖立體閃耀光，首推帶有金黃色調及奪目珠光效果的＃15陽光大道Rodeo Drive激光打亮盤、古銅光澤與玫瑰色基調的＃16搖滾玫瑰Blissful激光打亮盤，以及由氣質古銅、蜜桃腮紅、珠光白、玫瑰光澤、金黃亮澤等5色組合而成的＃14比佛利山莊Beverly Hills激光打亮盤。

另一項經典商品OFRA魅惑長效液態唇膏也有搖滾金屬的妝感，像是在裸粉中加入一絲金屬感的＃83凡爾賽Versailles、＃01陽光粉Aruba等，日常使用也不必擔心過度誇耀；＃85迷幻炫棕Emerald City的變色金屬光或＃64耀光金Fifth Ave的黃金色光澤，單擦或疊擦其他唇膏都適合。

巴黎萊雅繼去年24K金屬星燦唇熱賣到缺貨之後，今年再度推出琉璃粉、綠曜黑、太空銀等全新3色限量時尚金屬唇膏，閃耀細膩絕美金屬光，除了可以單擦或與其他唇彩疊擦，還能當作眼彩或混和腮紅打亮頰彩，尤其琉璃粉是全系列中最通透的一款，適合想嘗試金屬色但習慣日常清透妝感的你。

乳霜霧面質地的媚比琳極綻色金屬霧光唇膏，同樣具有唇彩、打亮、修容、腮紅、眼影等多重功能，如果想要打造金屬咬唇妝，可先用其他純色唇膏或唇釉打底，再選搭流沙金、流星雨、秘銅土等金屬色抹在唇部內緣；流星雨是多功能立體打亮色，修容可選用流沙金或秘銅土色，腮紅可選擇熔岩紅、銀河粉和石英紅；全8色皆能當眼影使用，可先用深色塗抹於雙眼皮眼褶處，再疊上淺色用手輕壓推開，製造層次感。

●透光潤彩雙唇

MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏以輕透明亮的色彩為主調，為春日增添繽紛甜美氛圍，其中共7色的輕輕透亮型採用輕盈的透明基底，像是薄紗般的水潤純色妝點雙唇並保持鮮明亮澤，自甜蜜浪漫的粉紅色調到健康性感的橙橘色調一應俱全，另外還有黑色偏光、霧面糖果偏光的唇色變幻型，讓唇彩變化出不同質感。