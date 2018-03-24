大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



來自馬來西亞的林明禎因為臉蛋甜美、個性率真自然，是許多男生的心目中的女神。而說到穿搭，她喜歡俐落但有點個性的設計。說到「我喜歡大大個的手表，看起來還滿可愛的。」男孩風的萬寶龍Star Legacy大表徑腕表搭配牛仔短褲、以及由牛仔褲改造成的外套，顯然非常對她的胃， 她說「是我目前為止穿過的牛仔裝最有創意的！雖然在試穿的時候，我有不小心穿反啦。」她笑說，自己平常會看時尚雜誌和IG、臉書參考別人的搭配，最近最喜歡的穿著卻是維秘天使，「雖然我矮他們半截，但我希望可以朝著性感的方向進行。」

有個模特兒出身的藝人姊姊林詩枝，是否也會給她一些穿著打扮上的建議？林明禎笑說「其實我很多身上的衣服、配件，都是拿她的來穿，我其實可以省很多。」尤其因為姊姊愛買，她的配件首飾幾乎都是「 姊姊牌」。感情極佳的兩姐妹只差一歲，從小也就經常交換衣服穿，「每次出國我們衣服都不用帶太多，因為穿了隔天就可以換她穿我的、我穿她的。平常我穿衣服也習慣大一號，她會穿比較緊身一點，兩人就可以一起穿。」

平常較少配戴飾品，容易掉東西的林明禎其實是有點懶得拿上拿下的，所以喜歡「睡覺也可以不用拆，洗澡也可以穿著的一些首飾。」她說，像萬寶龍的銀飾平常就很百搭。而喜歡腕表的林明禎特別偏好皮革表帶，是否也希望另一半也配戴較為斯文感的皮革表帶款？她忽然想了一下。「是斯文？其實運動型也滿好看的，就看他平時是怎麼穿。」顯然心目中的另一半希望是運動型的，還沒出現就已將在幫對方打圓場了。

今年是萬寶龍經典Star 系列誕生20周年，推出的新一代Star Legacy腕表，表殼設計從骨董懷表擷取靈感，更為細緻。表殼側面以弧形修飾，呈現特殊的礫石紋效果，而表耳側面則採階梯狀設計，更有韻味。極為實用的全日曆功能，腕表面盤設計清楚分明。以紅色月牙形中央指針指示日期，小視窗顯示星期與月份，月相則位於表盤下半部。而寶曦系列珠寶女表從便於日常搭配的三針大日期，到高階複雜的萬年曆等一應俱全，搭配經典的4810印記系列珠寶，將萬寶龍經典的六角星芒戴上身，則是展現女人味的首選。