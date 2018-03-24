變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



世貿一館正如火如荼舉辦2018台北春季「國際美容化妝品展」，時序進入假日，3月24日周六進場人次以14,620坐收，客單價最高出現在Q小舖96,000元和CONI的75,000元。展覽現場有許多專業的美睫、美甲、紋繡講師，也邀請逛展民眾直接現場體驗，因此可以趁周末來逛美容展，進行一場「變身美人」之旅，換一個嶄新漂亮的自己回家。

往年美容展人氣最高、買氣最旺的莫過於美甲項目，今年度則是吹起紋繡、脫毛的旋風，消費者對於體驗現場立即熱蠟脫除手毛的接受度相當高，睫老闆美容集團表示，這次美容展針對脫毛熱蠟推出的軟蠟、硬蠟商品，買氣超乎預期，在技術層面推出的熱蠟手部、足部、私密處課程也都有高詢問度，尤其是現在年輕女孩喜愛出國度假，夏季旅行很在意比基尼線，因此私密處除毛特別流行。

而在紋繡部分，除了紋眉、紋唇，現場紋身攤位也是人潮密集之處，紋繡技術精進，讓眉毛和嘴唇的紋繡結果都相當自然，因此不乏年輕女性現場就立刻「變臉」，換上全新的眉色、唇色回家，來美容展搶便宜又能當個「變身美人」，是周末逛展的美麗新提案。

在保養彩妝類別，可發現精華液、面膜，仍是台灣女孩關注的保養品，今年蕾舒翠主打花神百花肌密精華液買一送一，人潮未曾間斷，首次參展的Osmanthus也以保濕精華液來試水溫；刷具、彩妝用品等工具類，也是搶購目標；此外，清潔類或天然保養品類也推出許多優惠，例如肯拿士打卡就送小香皂、山羊奶皂2個售價150元，也帶來高買氣。

今年增設全新的「LIVE夢幻直播玻璃屋」，周日場次有下午1點「擺脫毛毛女孩第一步」、下午2點Chubby糖直播主，都是人氣場次。本屆國際美容化妝品展，共有200家廠商、815個攤位，全館消費不限金額憑發票就送婦潔生理潔舒巾；另外，凡加入聯合報會員，即可參加borsalini包款、SUGAR S11四鏡頭全螢幕手機的抽獎，消費滿千就送馬卡龍洗臉刷，並加碼抽價值上看7萬元的YAMAHA全台獨家合作CUXi 115全新車款。

█2018台北春季 國際美容化妝品展 & 美甲美睫博覽會

展期：3月23日（五）至3月27日（二）

地點：台北世貿一館（捷運「台北101／世貿站」5號出口）

票價：全票150元．學生／敬老票100元

活動官網：http://expo.udn.com