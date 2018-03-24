banila co.母親節預購 首推滿額累贈制

2018-03-24 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每次推出新品總是引起韓妝控搶購的banila co.，全新保養概念主打「SKINCARE FOR MAKEUP有飾沒飾都放閃」，強調養潤出光透健康素顏肌膚狀態，今年彩妝品項與保濕系列也更加齊備。迎接母親節到來，banila co.將祭出史無前例的滿額累贈制，搭配預購期間消費滿萬元就能帶回價值超過9,000元的商品，單筆滿3,500元限量加贈Zero潔顏禮盒正貨，只送不賣。

banila co.母親節檔期推出滿額好禮五重贈，預購再享雙重好禮，預購期間消費就送午茶派對玫瑰茉莉泡沫潔面乳正貨，預購滿額5,500元送極潤光透幻顏凝凍；母親節優惠期間不論是組合或買1送1商品均能加入滿額贈行列，除了滿3,500元可帶回限量Zero潔顏禮盒之外，滿8,800～10,000元門檻都能累積贈送禮品。

全球平均每2.2秒售出一罐的banila co. Zero零感肌瞬卸凝霜，母親節檔期特別推出前所未見的特殊款式任選2罐優惠，防護款、嫩白款、敏弱肌款等任2件特價990元，相當於7.6折；有飾無孔妝前露、空氣感提亮持妝蜜粉則可享第2件5折。

banila co.有飾無孔超服貼粉底液首次亮相，妝愛美顏限量組內含有飾無孔超服貼粉底液30ml或十全亮顏粉底液30ml、有飾無孔超服貼遮瑕膏或十全亮眼遮瑕棒、B.by banila唇愛印記絲絨唇膏筆等，8.3折特價1,940元。重點彩妝B by banila系列的唇愛迷人組一次打包能打造太妍Look的眼妝及唇彩，內含唇愛印記柔霧幻色唇萃10色選1、一眼著迷4色眼影盤4款選1、banila co.奇異狂想腮紅3色選1，限量6.8折特價1,450元，另有任選的眼影、唇彩組合，最低下殺6.2折起。