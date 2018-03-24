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賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

1987年創立的林莉婚紗，搬遷至仁愛路開設全新旗艦店，並定名為LinLi Boutique，邀請賈靜雯做為開幕嘉賓，穿上婚紗不免被問到是否有計畫和修杰楷舉辦婚禮，賈靜雯說，「他曾說會給我一個驚喜，所以現在就是在幸福中期待著。」

賈靜雯表示LinLi Boutique跳脫傳統婚紗店的裝潢與陳列，新穎且浪漫，就算她已經在很多戲中披過婚紗，進到店裡夢幻基因還是會被喚醒；提及是否有偏好的婚紗款式，她表示自己在很幸福的狀態，有自信穿什麼都很美。林莉婚紗自1987年創立以來，已打造數千套的夢幻嫁衣，攝影造型團隊也參與了超過5萬對新人的婚禮，賈靜雯和家中3個女兒曾拍攝婚紗造型的全家福，也是來自林莉。

而自2018年起，林莉婚紗更名為LinLi Boutique，由中山北路婚紗街搬遷至仁愛圓環，開啟品牌全新里程碑，除了持續高訂婚紗服務外，並引進Olimpia Sanchis、Galvan London、Badgley Mischka與Marchesa Notte等禮服，以及義大利手工珠寶Tataborello。全新的LinLi Boutique占地200坪，建築外觀為獨棟的歐系風格，一樓空間採用黑白灰的簡潔冷調，挑高格局增加通透性，主要陳列引進的國際禮服精品，二樓則是LinLi Boutique訂製婚紗系列，春夏以精靈作為創意來源，將輕盈蕾絲與粉彩薄紗交錯運用，以層疊剪裁營造夢幻感，讓新娘彷彿落入凡間的精靈，帶來空靈脫俗的氛圍。

賈靜雯與LinLi Boutique創辨人林莉（右）、營運總監黃湘云合影。圖／L...
賈靜雯與LinLi Boutique創辨人林莉（右）、營運總監黃湘云合影。圖／LinLi Boutique提供
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賈靜雯身穿Olimpia Sanchis立體蝴蝶結造型連身褲，售價69,000元...
賈靜雯身穿Olimpia Sanchis立體蝴蝶結造型連身褲，售價69,000元。圖／LinLi Boutique提供
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模特兒詮釋LinLi Boutique引進的禮服Badgley Mischka。...
模特兒詮釋LinLi Boutique引進的禮服Badgley Mischka。圖／LinLi Boutique提供
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1樓禮服鑑賞空間採挑高設計，簡約舒適。圖／LinLi Boutique提供
1樓禮服鑑賞空間採挑高設計，簡約舒適。圖／LinLi Boutique提供
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模特兒展演2018 LinLi Boutique花漾精靈婚紗。圖／LinLi B...
模特兒展演2018 LinLi Boutique花漾精靈婚紗。圖／LinLi Boutique提供
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LinLi Boutique由中山北路搬遷至仁愛圓環。圖／LinLi Bouti...
LinLi Boutique由中山北路搬遷至仁愛圓環。圖／LinLi Boutique提供
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