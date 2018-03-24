賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



1987年創立的林莉婚紗，搬遷至仁愛路開設全新旗艦店，並定名為LinLi Boutique，邀請賈靜雯做為開幕嘉賓，穿上婚紗不免被問到是否有計畫和修杰楷舉辦婚禮，賈靜雯說，「他曾說會給我一個驚喜，所以現在就是在幸福中期待著。」

賈靜雯表示LinLi Boutique跳脫傳統婚紗店的裝潢與陳列，新穎且浪漫，就算她已經在很多戲中披過婚紗，進到店裡夢幻基因還是會被喚醒；提及是否有偏好的婚紗款式，她表示自己在很幸福的狀態，有自信穿什麼都很美。林莉婚紗自1987年創立以來，已打造數千套的夢幻嫁衣，攝影造型團隊也參與了超過5萬對新人的婚禮，賈靜雯和家中3個女兒曾拍攝婚紗造型的全家福，也是來自林莉。