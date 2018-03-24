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這是什麼夢幻卡司？！布萊德彼特、莎莉賽隆合體為這個

2018-03-24 16:56聯合報 記者孫曼╱即時報導

鐘表品牌代言人大戰正式開打！瑞士獨立品牌百年靈（Breitling）宣布好萊塢重量級巨星布萊德彼特（Brad Pitt）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、以星際大戰中凱羅忍一角竄紅的亞當崔佛（Adam Driver）、及在好萊塢發展有成的港星吳彥祖組成2018百年靈電影行動隊（Cinema Squad），4人聯手代言，陣仗相當驚人。

百年靈自2016年迎來鐘表產業的明星CEO喬治科恩（Georges Kern）之後，去年開始大動作調整產品和品牌形象，除了全新的商標logo和有別以往、更親切的表款設計，此次更一口氣簽下巨星布萊德彼特等人，可望為消費者留下耳目一新的深刻印象，重新認識這個歷史悠久的瑞士品牌。百年靈也表示，未來也會有更多不同領域的品牌代言亮相。百年靈電影行動隊4人組的代言照將陸續曝光。

鐘表品牌為開拓市場今年開始積極透過代言人塑造更鮮明的品牌形象，除了百年靈，帝舵表（Tudor）日前也宣佈亞洲流行天王周杰倫加入女神卡卡、貝克漢代言的行列，而年初IWC萬國表和積家（Jaeger-LeCoultre）也分別宣佈由好萊塢明星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）和班尼德克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）出任品牌大使。這也顯示，早先幾年簽下休傑克曼（Hugh Jackman）的萬寶龍（Montblanc）和透過萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）代言形象的伯爵（Piaget ），有一定的效果。

莎莉賽隆多次獲獎肯定，首次代言鐘表品牌即為百年靈。圖／百年靈提供
莎莉賽隆多次獲獎肯定，首次代言鐘表品牌即為百年靈。圖／百年靈提供
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以《星際大戰》中凱羅忍竄紅的亞當崔佛擔任百年靈代言人，是新世代的代表。圖／百年靈...
以《星際大戰》中凱羅忍竄紅的亞當崔佛擔任百年靈代言人，是新世代的代表。圖／百年靈提供
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好萊塢一線巨星布萊德彼特擔任百年靈的代言人。圖／百年靈提供
好萊塢一線巨星布萊德彼特擔任百年靈的代言人。圖／百年靈提供
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吳彥祖近年在好萊塢發展相當成功，獲百年靈青睞擔任品牌代言人。圖／百年靈提供
吳彥祖近年在好萊塢發展相當成功，獲百年靈青睞擔任品牌代言人。圖／百年靈提供
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莎莉賽隆多次獲獎肯定，首次代言鐘表品牌即為百年靈。圖／百年靈提供
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吳彥祖近年在好萊塢發展相當成功，獲百年靈青睞擔任品牌代言人。圖／百年靈提供
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以《星際大戰》中凱羅忍竄紅的亞當崔佛擔任百年靈代言人，是新世代的代表。圖／百年靈...
以《星際大戰》中凱羅忍竄紅的亞當崔佛擔任百年靈代言人，是新世代的代表。圖／百年靈提供
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好萊塢一線巨星布萊德彼特擔任百年靈的代言人。圖／百年靈提供
好萊塢一線巨星布萊德彼特擔任百年靈的代言人。圖／百年靈提供
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好萊塢瑞士
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