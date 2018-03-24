打造品牌新高度 Oris探索生命起源

2018-03-24 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在此次巴塞爾鐘表展中，Oris把層級拉高，透過新表探索生命的起源並呼籲重視保護水資源。Victorinox在跨入製表後的第4年終於推出首只機械表；而歷史悠久的真力時（Zenith）則釐清方向，做出了新的嘗試。

支持環保不遺餘力的Oris此次將目光拉回了孕育出多國文化的萊茵河，透過腕表的方式來呼籲重視水資源。品牌以Aquis系列表款作為延伸，首次採用了獨特的岩石灰橡膠表帶搭配靈感來自萊茵河源頭淡水的藍灰色表盤，加上灰色鎢鋼單向旋轉表圈配置。另外表盤還採用了少見的圓型日期顯示裝置，並有著凸顯潛水表DNA的「棒棒糖」式秒針，表背亦鐫刻了萊茵河的地圖，以及「萊茵河」的4國語言，限量2,343只更是呼應了源頭托馬湖所在的高度。

從2014年推出辨識度及高的I.N.O.X系列腕表後，Victorinox終於打造了品牌的第一只機械機芯Mechanical腕表。延續同系列的強悍、耐用的外觀設計，但在表盤上裝飾了細膩的巴黎釘紋，讓這款表有著動靜皆可的搭配性。品牌透露這是反映市場的需求，然而即便改為機械機芯後，腕表仍經過多達130道的測試程序才出廠，分別有鍊帶與皮帶款，特別的是皮帶款中還融入了木質纖維質感，與品牌的戶外風格不謀而合。