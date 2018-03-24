高級珠寶女表內外皆美 香奈兒自製機芯再進化

2018-03-24 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



香奈兒（Chanel）不僅在今年的巴塞爾鐘表暨珠寶展（Baselworld）推出第3枚自製機芯，還將去年面世的第2枚機芯優化，運用於Mademoiselle Privé腕表。而蕭邦（Chopard）則發揮寶石鑲嵌技巧，塑造出新款Happy Sport系列腕表的夢幻魅力。

記憶猶新，不過就在去年的巴塞爾鐘表展時，香奈兒推出搭載第2枚自製機芯的Première鏤空山茶花表。短時間內，香奈兒的製表工坊，就將機芯零組件重新排列，創造出Caliber 2.1鏤空機芯，並運用於Mademoiselle Privé山茶花鏤空腕表。除了表款不同之外，全新的機芯較前作也顯得更為簡潔，把擺輪、與部分軸承隱匿於層疊的結構之下，透過偏心的方式安置於圓型表殼中。而且指針設計也為了配合機芯，特別採用葉片形來呈現，視覺上更為柔和。即使是鏤空結構機芯與表盤也都鑲滿鑽石，不僅需要極高的工藝技巧，同時亦顯得華麗又大氣。