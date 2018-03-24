高級珠寶女表內外皆美 香奈兒自製機芯再進化
香奈兒（Chanel）不僅在今年的巴塞爾鐘表暨珠寶展（Baselworld）推出第3枚自製機芯，還將去年面世的第2枚機芯優化，運用於Mademoiselle Privé腕表。而蕭邦（Chopard）則發揮寶石鑲嵌技巧，塑造出新款Happy Sport系列腕表的夢幻魅力。
記憶猶新，不過就在去年的巴塞爾鐘表展時，香奈兒推出搭載第2枚自製機芯的Première鏤空山茶花表。短時間內，香奈兒的製表工坊，就將機芯零組件重新排列，創造出Caliber 2.1鏤空機芯，並運用於Mademoiselle Privé山茶花鏤空腕表。除了表款不同之外，全新的機芯較前作也顯得更為簡潔，把擺輪、與部分軸承隱匿於層疊的結構之下，透過偏心的方式安置於圓型表殼中。而且指針設計也為了配合機芯，特別採用葉片形來呈現，視覺上更為柔和。即使是鏤空結構機芯與表盤也都鑲滿鑽石，不僅需要極高的工藝技巧，同時亦顯得華麗又大氣。
另外，蕭邦表為了慶祝Happy Sport系列腕表推出25周年，特別設計了一系列限量紀念表款，其中最引人注目的為Happy Snowflakes腕表。靈感來自冬日的白色雪地世界，工匠先在珍珠母貝表盤上刻出雪花圖案，在鑲鋪大、小不一的鑽石。表鏡及表殼側緣亦裝飾繽紛雪花，表圈點綴雪花式鑲嵌鑽石，盡可能的塑造出如真正的雪花冰晶飄落的片刻。而最讓人無法將視線離開的就是在表盤與表鏡之間，另有會飛旋舞動的鑽石，並點綴一顆雪花形靈動裝飾，因此更加璨耀迷人。
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