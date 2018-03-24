PChome商店街個人賣場私訊即時傳圖功能上線

2018-03-24 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



私訊不僅是社群溝通最重要的管道之一，也是網拍、網購買賣即時聯繫的工具，PChome商店街個人賣場將私訊功能在優化，推出私訊傳圖功能，PC版與行動版同時上線，賣家可將商品圖片或商品細部照片即時傳給買家參考，讓買家進一步瞭解商品狀況，可縮短私訊溝通過程及加快購買下單意願。

PChome商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，考慮到C2C網購市場的特性，除了文字之外，買家對於商品會需要更多的商品圖片或照片來輔助瞭解商品狀況，個人賣場首先新增私訊傳圖功能，除了買賣雙方可更即時透過傳圖功能溝通，甚至是後續的客服問題也能透過圖片與文字的搭配說明，更快解決問題。

即日起至3月29日PChome商店街個人賣場的FB粉絲團舉辦「私訊傳圖新功能．緊來立即體驗」活動，將自己使用私訊傳圖的畫面上傳留言到個人賣場FB粉絲團，即有機會抽中柯達PM-210口袋型相印機。PChome商店街個人賣場也持續推廣免上架費、免超取運費、免成交手續費、免信用卡手續費、免帳戶提領手續、免ATM訂單辦退手續費等服務。