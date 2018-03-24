最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



根據最新的Hotels.comTM飯店房價指數 (Hotel Price IndexTM，簡稱HPITM)報告指出，在歷經3年的平緩成長後，全球住宿價格2017年成長了2%，隨著虛擬貨幣氾濫、紅毯黑潮話題席捲社群討論、政壇風向逐漸轉好，整體旅遊環境也產生巨大變化，全球飯店價格指數上升2%，全球HPI指數坐落在116，逼近2007年時的高峰118點。除了北美地區之外，其餘地區均成長，顯示旅遊產業的強力成長趨勢。

根據觀光局2018年統計資料顯示，隨著國旅市場萎縮，廉航興起以及鄰近國家匯率下降等因素，2017年前3季國人出國消費高達5640億元，逼近國內旅遊消費的兩倍。Hotels.com也發現，去年國人最愛旅遊城市多座落於亞洲，顯示鄰近城市對於國人旅遊魅力不減，其中東京蟬聯第一，巴黎則為唯一非亞洲城市入榜。

調查顯示，亞洲飯店房價對國人而言也最超值。細觀國人於10大海外旅遊城市的每晚平均支付房價變動，與2016年相比，因為日幣匯率下降的關係，東京、大阪、沖繩及京都等日本城市的房價變動均下降7~8%，而香港、新加坡和上海，每晚平均支付房價僅見1~2%左右的漲幅，至於曼谷與巴黎則小漲3~4%。其中曼谷更是CP值最高的城市，平均支付房價僅需新台幣2527元。

2017年國人海外旅遊目的地排行

排名／城市／每晚平均支付房價／和2016年相比

1.東京3,865-7%

2.大阪3,822-8%

3.曼谷2,527-3%

4.首爾2,673-7%

5.沖繩4,220-7%

6.香港4,297-2%

7.京都3,935-8%

8.新加坡4,206-1%

9.上海4,000-0%