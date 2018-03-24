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網購限定頂級表款 透明鏤空陀飛輪試水溫：熱得很！

2018-03-24 12:49聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士獨立鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross），在2018年巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）獻上BR X1藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表特別顏色限量款，獨一無二的黑色、藍色、金色鏤空透明腕表各透過不同的管道限定販售，其中兩款更為網購限定，是Bell & Ross首度嘗試透過網路販售頂級複雜功能的高階表款， 而立刻被藏家訂走，也顯示消費者對於網購頂級商品深具信心。

看好藍寶石水晶玻璃的可能性，柏萊士持續以通透的水晶玻璃開發頂級高階表款。繼去年亮相的BR X1藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表以全透明的樣貌大獲好評，今年特別製作黑色、藍色、玫瑰金色的單色機芯款，發揮透明表可以看到機芯的特性，營造年輕又具工業感的視覺效果。品牌代表性的黑色款在官網直接販售（限歐美等地）、象徵製表工業傳統的藍色則於全球知名的男士時尚購物網站Mr. Porter網站發售，兩款表均立刻被訂購；於表展現場開放訂購的玫瑰金色款，也立刻由法國藏家帶走。

除了商品本身，透過網購販售的這兩只腕表會由表廠的資深製表師親自送上，藏家亦有機會參觀表廠，並與設計師會面，可見虛擬通路雖夯，無可取代的親身體驗一樣深具吸引力。

BR X1玫瑰金色藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表，約1430萬元。圖／柏萊士提供
BR X1玫瑰金色藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表，約1430萬元。圖／柏萊士提供
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BR X1黑色藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表，約1432萬9,000元。圖／柏萊士提供
BR X1黑色藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表，約1432萬9,000元。圖／柏萊士提供
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BR X1藍色藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表，約1430萬元。圖／柏萊士提供
BR X1藍色藍寶石玻璃鏤通陀飛輪腕表，約1430萬元。圖／柏萊士提供
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