周末逛國際美容化妝品展 來抽YAMAHA全新摩托車

2018-03-23 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



國際美容化妝品展開幕日進場人次就突破16萬。記者林俊良／攝影 分享 facebook

2018台北春季「國際美容化妝品展」3月23日盛大開幕，參展人次突破16,190，客單價最高的一筆出現在envie de neuf保養品攤位，刷出15萬3,799元的數字，而3月24日至25日是周末假日，預估人潮將爆滿；今年增設全新的「LIVE夢幻直播玻璃屋」，周六場次有Chubby糖、珍奶女神牛奶兒等直播主，是最吸睛的節目。

今年度於台北世貿一館登場的國際美容化妝品展，共有200家廠商、815個攤位，除了產業交流，也是消費者一站購足、搶便宜的好時機，同步展出台北健康養生展，一張票可逛兩個展。本屆新加入的廠商大約提高10%，例如dyson進駐推廣吹風機；而第一次參展的美膚娜娜媽祖涼涼面膜，因為包裝相當可愛，也吸引許多消費者。此外，已經參展多次的玩美移動App，和主辦單位推出現場使用指定套框拍照、打卡上傳臉書標註國際美容化妝品展，即贈送精美小禮；經理王冠翎表示，現代女性追求現實美、虛擬美雙管齊下，了解最新的拍照App怎麼運用，也讓消費者充滿好奇來詢問。

國際美容化妝品展邁入第28屆，有一個相當鮮明的趨勢，就是除毛、紋繡異軍突起，攤位數成長約10%。近幾年瘋美甲、美睫已從旺盛期發展至成熟期，美甲攤位包括Nail Labo、米蘿美甲、魔法坣等，仍然是人氣超旺的攤位，結帳人數環繞成為回字型，經驗老道的消費者都配備行李箱、飲用水和迷你摺疊椅做排隊結帳的抗戰；而為了給消費者新鮮感，部分美甲攤位已設置店中店或複合店的形式，現場讓消費者體驗除手毛，反應頗為踴躍。

此外，漂眉、紋繡眉唇等攤位也是有感增加，符合現代人生活效率的羽絨眉、拉絲霧眉、水晶芭比唇、水晶果凍唇……等為美容開出了一個新視野，也相對擴展了新的商機，相當值得逛逛。

3月24日的「LIVE夢幻直播玻璃屋」預計推出5個節目，包括13：00開播、由魔法坣珍奶女神牛奶兒主持的「超EASY光療輕鬆上手零負擔」，14：00推出Chubby糖主持的「跟著Onsen一起變年輕」，都是備受關注的直播。主辦單位也規畫多項驚喜活動，全館消費不限金額憑發票就送婦潔生理潔舒巾；另外，凡加入聯合報會員，即可參加borsalini包款、SUGAR S11四鏡頭全螢幕手機的抽獎，消費滿千就送馬卡龍洗臉刷，並加碼抽價值上看7萬元的YAMAHA全台獨家合作CUXi 115全新車款。

★2018台北春季 國際美容化妝品展 & 美甲美睫博覽會★

展期：3月23日（五）至3月27日（二）

地點：台北世貿一館（捷運 5號出口）

票價：全票150元．學生／敬老票100元

活動官網：http://expo.udn.com