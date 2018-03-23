影／不只是飯！創意多元米食挑戰味蕾

2018-03-23 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



白米超乎你想像。近年來，食米量越來越少，多元食米運用也更富創意。不管是超濃郁的起司球、起司蛋糕、黑豆蛋糕，鹹蛋糕，統統都是米做的。

一顆一顆圓圓、甜甜、鹹鹹不同口味的米球點心，去年引爆團購熱潮，原來是來自商家米花說的產品，起司米球、海苔米球融合豐富口感，以及白米香氣，讓人一口接一口。

根據農糧署統計，2017年國人人均食米量創歷史新低，一年每人平均只吃44.48公斤，未料需求已探底，但生產過剩情況卻未減，去年稻米生產量卻又比前年多4千公噸，供需失衡雪上加霜。如何多元運用白米，創造多元米食，也成為農業政策重點。

為推廣吃白米，農委會結合民間廠商，不只推出米餅、米粄、米漢堡，甚至還有多元的米食烘焙產品，像是一起特的米花說起司米球，以及重拾米的米蛋糕等，好吃的口感，讓人不小心就一口接一口，不僅讓米食超乎原有想像，口感好吃、健康，又有飽足感，也受到消費者歡迎。

位在高雄楠梓的重拾米糕點手作坊手作人陳豐偉表示，他用白米、糙米以及台灣黑豆等當作原料來烘焙蛋糕，希望可以為國產米穀盡一份心力。一米特行銷細劃黃家寧表示，除了米花說的米球點心之外，還有創新口感的麻米荖，用可愛嶄新的包裝，希望可以搶攻年輕族群的市場。

除了這些創意點心之外，遊客來台必買的鳳梨酥，也可以用白米當原料，口感吃起來更具天然香氣。糧食產業組糧食經營科科長宋鴻宜說，像是用關山米、結合土鳳梨做成的土鳳梨酥，有略帶酸甜口味又自然的香氣，很受到國內外遊客喜愛。

台灣穀物產業發展協會秘書長蘇登照觀察說，國人不是不吃米，而是直接吃米的比率減少，協會用米開發出能取代麵粉的米穀粉，能夠製作蘿蔔膏、麵條等多元產品，頗受喜愛，還有米果、米乖乖等零嘴，也很受歡迎。