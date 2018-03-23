2018台北春季國際美容化妝品展 打造 美妝盛典

2018台北春季國際美容化妝品展3月23日至3月27日在台北世貿一館登場，彙集200家廠商共815個攤位，提供國際性的美容彩妝產業交流，更能讓消費者一站購足，打造最具指標性的美妝盛典。2018台北春季國際美容化妝品展3月23日至3月27日在台北世貿一館登場，消費者一站購足，席地而坐大排長龍等著買單結帳。記者林俊良／攝影 分享 facebook 2018台北春季國際美容化妝品展3月23日至3月27日在台北世貿一館登場，彙集200家廠商共815個攤位，提供國際性的美容彩妝產業交流，更能讓消費者一站購足，打造最具指標性的美妝盛典。記者林俊良／攝影 分享 facebook 2018台北春季國際美容化妝品展3月23日至3月27日在台北世貿一館登場，今年規模內容再升級，展出品項擴及美容、保養、美體、美髮、彩妝、美甲、美睫、紋綉、加盟、新娘秘書等。記者林俊良／攝影 分享 facebook 2018台北春季國際美容化妝品展3月23日至3月27日在台北世貿一館登場，彙集200家廠商共815個攤位，提供國際性的美容彩妝產業交流，更能讓消費者一站購足，打造最具指標性的美妝盛典。記者林俊良／攝影 分享 facebook
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