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足球／割捨周定洋 教頭懷特：無球隊SOUL精神

女子美麗／THREE新底妝＋魔法棒試用報告

2018-03-23 14:23聯合報 記者江佩君╱即時報導

感覺到負擔。這應該是普遍生活上不同層面都會面臨到的問題。工作上的負擔、物質欲望的負擔、被期待擁有什麼的負擔...，女人在日常的化妝、保養這件事，當然更追求的就是無負擔的療癒感。如果你想擺脫妝感，嚮往找到一款清透的輕感底妝，那麼THREE即將要在4月上市的這款天使煥采精萃粉底，你可以靠櫃試試。

THREE天使煥采精萃粉底

這款THREE全新粉底主打含75％以上的植物美容液成分，故瓶身設計也是首度推出滴管型設計，就是要呈現上粉底時，也如同用精華液保養的意象。滴管型設計讓粉底取出的過程多了一分優雅的氣息，也更衛生。但也因為粉底質地並不像保養精華液的質地流動性佳，剛用可能會「咦？怎麼吸了沒滴」手感習慣後抓一下技巧其實就OK，每次約滴下一滴的量，也可以控制用量，用多少滴多少。但心想：「滴管型設計用到後來，一定會有死角無法吸取吧？」滴管型設計到底實不實用，就見仁見智了。

對重視防曬的台灣女子來說，這款底妝擁有SPF38/PA+++，較過去THREE粉底擁有的防曬係數更高，讓防曬多了一層保護關卡。由於這款底妝訴求的是「是粉底，也是日間保養的精華液」，它粉底的親膚性、薄透性沒話說，即使上妝肌膚還是保有光澤透明感。使用前搖晃均勻，建議用手指以按摩手法推勻，就像保養一樣按摩進膚底，不需使用粉底刷使用。但當然也就別指望它還要有多強的遮瑕功能，如果膚質本來就不錯，搽上後會擁有自然的光澤肌，輕鬆又透氣，就像天生的好膚質。但如果肌膚有斑點、痘疤等瑕疵，肯定還是要用遮瑕產品輔助。

THREE煥顏緊緻魔法棒

轉開後有如櫻花粉的魔法棒，是一款修正肌膚凹凸、細紋、毛孔的產品。有別於過去類似產品在底妝前使用，這款用在粉底後，針對T字部位毛孔粗大或在修正細紋等處使用。實際使用，輕輕一滑，就像美顏相機App的一鍵美顏功能，紋路立即淡化，對比效果頗令人驚豔。外形就像一款護唇膏的魔法棒，也可在搽唇膏前使用修飾脣紋。

在手掌虎口紋路多的地方（圖下）使用THREE煥顏緊緻魔法棒，相對原本（圖上）的紋...
在手掌虎口紋路多的地方（圖下）使用THREE煥顏緊緻魔法棒，相對原本（圖上）的紋路淡化許多。記者江佩君／攝影
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THREE天使煥采精萃粉底共10色，30ml，2,200元、THREE煥顏緊緻魔...
THREE天使煥采精萃粉底共10色，30ml，2,200元、THREE煥顏緊緻魔法棒1,350元。記者江佩君／攝影
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找到適合自己的底妝，是一件很重要的事，少即是多的原則也適用於粉底。記者江佩君／攝...
找到適合自己的底妝，是一件很重要的事，少即是多的原則也適用於粉底。記者江佩君／攝影
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一款適合自己的粉底，是創造好膚質的關鍵。記者江佩君／攝影
一款適合自己的粉底，是創造好膚質的關鍵。記者江佩君／攝影
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THREE天使煥采精萃粉底為滴管型設計。記者江佩君／攝影
THREE天使煥采精萃粉底為滴管型設計。記者江佩君／攝影
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THREE天使煥采精萃粉底，讓上妝的肌膚呈現輕鬆的透明感。記者江佩君／攝影
THREE天使煥采精萃粉底，讓上妝的肌膚呈現輕鬆的透明感。記者江佩君／攝影
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