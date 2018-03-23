女子美麗／THREE新底妝＋魔法棒試用報告

2018-03-23 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



感覺到負擔。這應該是普遍生活上不同層面都會面臨到的問題。工作上的負擔、物質欲望的負擔、被期待擁有什麼的負擔...，女人在日常的化妝、保養這件事，當然更追求的就是無負擔的療癒感。如果你想擺脫妝感，嚮往找到一款清透的輕感底妝，那麼THREE即將要在4月上市的這款天使煥采精萃粉底，你可以靠櫃試試。

THREE天使煥采精萃粉底

這款THREE全新粉底主打含75％以上的植物美容液成分，故瓶身設計也是首度推出滴管型設計，就是要呈現上粉底時，也如同用精華液保養的意象。滴管型設計讓粉底取出的過程多了一分優雅的氣息，也更衛生。但也因為粉底質地並不像保養精華液的質地流動性佳，剛用可能會「咦？怎麼吸了沒滴」手感習慣後抓一下技巧其實就OK，每次約滴下一滴的量，也可以控制用量，用多少滴多少。但心想：「滴管型設計用到後來，一定會有死角無法吸取吧？」滴管型設計到底實不實用，就見仁見智了。

對重視防曬的台灣女子來說，這款底妝擁有SPF38/PA+++，較過去THREE粉底擁有的防曬係數更高，讓防曬多了一層保護關卡。由於這款底妝訴求的是「是粉底，也是日間保養的精華液」，它粉底的親膚性、薄透性沒話說，即使上妝肌膚還是保有光澤透明感。使用前搖晃均勻，建議用手指以按摩手法推勻，就像保養一樣按摩進膚底，不需使用粉底刷使用。但當然也就別指望它還要有多強的遮瑕功能，如果膚質本來就不錯，搽上後會擁有自然的光澤肌，輕鬆又透氣，就像天生的好膚質。但如果肌膚有斑點、痘疤等瑕疵，肯定還是要用遮瑕產品輔助。

THREE煥顏緊緻魔法棒