巴塞爾鐘表展／延續經典再創新！腕表聚焦複雜功能

2018-03-23 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



一年一度的巴塞爾鐘表暨珠寶展（Baselworld）正式開跑，泰格豪雅（TAG Heuer）延續模組化概念，打造全新陀飛輪腕表。崑崙表（Corum）則迎合市場，讓金橋系列表款更奢華；時尚品牌的Gucci大玩視覺創意，推出首只3D表款。 招牌的Carrera系列問世55周年，因此TAG Heuer推出Carrera「Tête de Vipère」陀飛輪精密計時腕表。圖／TAG Heuer提供 分享 facebook

延續經典再升級

除了致力發展智能表，TAG Heuer近年的機芯走向模組化概念，這意味著可不斷的在基礎架構上，新增零組件，為腕表新添不同功能。今年是招牌的Carrera系列問世55周年，因此TAG Heuer推出Carrera「Tête de Vipère」陀飛輪精密計時腕表，特別之處為這是品牌首只具貝桑松天文台認證的表款，採用深藍色陶瓷表殼、表圈，全球限量155只，具有兩大複雜功能，不過價格依舊十分有競爭力。

去年主打Bubble系列的崑崙表今年則把目光焦點拉回了招牌的金橋系列，男款有和作曲家合作的限量表款，女表則使外觀更為奢華。在過去不論是方型還是圓型表殼的金橋系列腕表，為了要凸顯機芯的特色，多以鏤空的方式呈現。不過全新的39毫米金橋圓型表，則是在機芯兩側排列了圓型、馬眼型切割的鑽石，取代前一代的水晶裝飾作法。品牌透露這是呼應市場的反映，因為藏家們認為，鑽石或彩寶的設計更能與貴金屬做搭配，也更具收藏性。

寶齊萊（Carl F. Bucherer）這幾年也將重心改為發展自製基礎機芯，而且不斷的優化，今年曝光的￼￼馬力龍雙外緣陀飛輪腕表，就是最好的例證。搭載了全新的CFB T3000機芯，￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼具邊緣自動盤驅動陀飛輪的專利技術、同時把陀飛輪支架嵌於外緣，並在其上增加指針，搭配一分中旋轉一圈的設定，便有了讀秒的功能。

用「上山下海」就足以說明域峰表（Favre-Leuba）近期重點表款發展，去年有Raider系列Bivouac 9000專業登山表，能測高達九千公尺，喚起消費者對品牌的關注。今年同樣在Raider系列推出Bathy 120 MemoDepth腕表，顧名思義這是一款能測下潛水深的表款。與Bivouac 9000一樣，靈感來自60年代域峰表即有的技術再進化，表型是復刻，但功能卻有新意。除了表盤中央的藍色大指針能隨時顯示所在水深，位於3點鐘的小表盤則是過去未有的深度計。

大玩視覺魅力好吸睛