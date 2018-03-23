佐登妮絲30周年 話題「黑面膜」搶市

2018-03-23 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



佐登妮絲今年適逢30周年，推出號稱市場首現的「黑耀彈潤精華面膜」，是一款訴求將磁石放進面膜中的磁黑石面膜。 佐登妮絲/提供 分享 facebook 台灣化妝品產業連年表現亮眼，其中尤以面膜領先世界。來自台灣、亞洲知名的美容SPA保養品集團佐登妮絲今年適逢30周年，推出號稱市場首現的「黑耀彈潤精華面膜」，是一款訴求將磁石放進面膜中的磁黑石面膜，明（24）日在香堤大道，佐登妮絲也將舉辦快閃活動，並現場限量贈出150份面膜正品。

佐登妮絲指出，「黑耀彈潤精華面膜」約有700個磁力點，透過微循環，可保濕、修護及緊緻肌膚。除了推出話題新品，今年佐登妮絲邁入30周年，也更積極拓展通路至寶雅門市，並全面發展電商。