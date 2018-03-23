結婚率下探 飯店喜宴8,800元起近10年最低價

2018-03-23 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



據內政部統計，台灣去年結婚率創下近7年以來最低點，僅有13萬對新人，相較2011年結婚高峰期16萬多對，大幅減少3萬對新人結婚。結婚率下滑，加上五星飯店、婚宴會館短兵相接，業者搶客不只要出奇，訂價也愈顯M型化，今年開春就有星級飯店打出婚宴每桌萬元有找，掀起熱議。 圓山飯店主推戶外婚禮。圖／圓山飯店提供 分享 facebook

大台北地區新飯店多，競爭尤其激烈。近年除了文華東方、美福、萬豪、六福萬怡等五星級飯店加入，飯店轉進婚宴會館也多，雲朗、典華不約而同進駐新莊，寒舍也在南港展覽館開出新宴會廳，香格里拉遠東則插旗新板特區百揚大樓，業者粗估增幅至少四成。

激戰之下，勢必得做出變化與區隔。像是典華將原本一樓的百桌宴會空間改為自助餐廳「豐food」，上海鄉村旗下晶宴會館也切入小吃、工商聚餐市場；業者也發現，非吉日場次增加、桌數變少、新人自主性提高、一站式規畫成為主流等趨勢崛起，業者不得不以「內容」取勝。

以台北文華東方酒店為例，為穩固高端客源，不斷挑戰奢華之最，除再度與頂級英倫香氛品牌Jo Malone London合作，今年更首度攜手瑞士頂級保養品牌la prairie及義大利經典傳奇跑車Maserati推出2018全新婚宴專案。

有著豐富文化底蘊的台北圓山飯店，觀察到近年有越來越多新人嚮往歐美式的戶外婚禮，今年推出圓山聯誼會戶外區及正樓前花園廣場的結婚觀禮專案，主攻平日優惠，每桌12,800元起。高雄寒軒指出，2018年結婚吉日只占全年的1/3，這100多天的吉日喜宴早在去年底就幾乎被預訂一空，因此今年也瞄準「非吉日市場」

，推出指定日「五星級有省錢」專案，不預設最低桌價，完全依新人預算量身打造，每桌13,999元起，免一成服務費，享紅酒及盒裝果汁暢飲。

掀起熱議的國賓飯店，直接殺出萬元有找的方案。近期推出的「軍友婚宴專案」，強調「10年來最佳優惠」，台北館每桌13,800元起，新竹館8,800元起，高雄館8,888元起。