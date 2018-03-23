阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



春天賞花，不得不提知名的阿里山國家森林遊樂區，阿里山櫻花季已經展開，不同海拔、不同的櫻花相互輝映，值得民眾走一趟阿里山細細探訪。

全台灣知名度最高的櫻花樹─阿里山櫻王，這幾天盛開了，盛開後5天內，是最燦爛的櫻王賞花期。圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook

農委會林務局表示，民眾前往阿里山賞花，其實並沒有特定的地點，賞花的重點區域，包括通往阿里山的沿線公路、園區內人車分道沿線、著名的阿里山賓館、阿里山工作站、沼平公園，以及生態教育館等，全區內共有3000株櫻花，品系多達31種，依照不同的海拔，不同品種、不同顏色的櫻花綻放，煞是美麗。

嘉義縣政府表示，全台灣知名度最高的櫻花樹─阿里山櫻王，這幾天盛開了，盛開後5天內，是最燦爛的櫻王賞花期；遊客如織，為了一睹櫻王的風采。

林務局表示，阿里山是國人心中賞櫻首選地點。其中山櫻花又名緋寒櫻，屬台灣原生種，在園區內是最早盛開的櫻花，也是開花期最長的櫻花，花瓣掉落時整朵掉落，落英繽紛，宛若仙境。此外也有原產於日本的阿龜櫻，園藝界稱之為「紅粉佳人」；萼片披針形的大島櫻，花朵大、白色單層花瓣，生長在於伊豆七島及房總半島等地，這是在日本櫻餅裡所用的櫻花葉，就是用此種櫻花的葉子，這些不同的櫻花，阿里山都看得見。