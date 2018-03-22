「粉色」常玉 層次豐富 詩人手墨體驗哲思

2018-03-22 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王惠琳 ╱即時報導



藝術愛好者今春「眼」福不淺，本周六一連2場展覽台北開展。有「東方馬諦斯」美譽的旅法畫家常玉，作品在蘇富比、佳士得等大型拍場履創天價。耿畫廊推廣常玉畫作不遺餘力，推出「藏枒入華：常玉與浪蕩子美學」展，展出近40件大型常玉油畫、水彩。詩人許悔之則在敦煌藝術中心舉辦首次個展「你的靈魂是我累世的眼睛：書寫觀音書寫詩 許悔之手墨展」。

耿畫廊「藏枒入華」 展常玉40件畫作

常玉熱潮在台灣持續發燒！從去年起，歷史博物館舉辦「相思常玉」展，今年除了有誠品畫廊的「細看常玉」展，耿畫廊也接力辦展。耿畫廊負責人耿桂英說：「去年史博館推出展覽之後，我們就有計畫要推出這樣的展覽。距離耿畫廊上次舉行常玉展已經是2013年，這次主要希望以教育推廣的方式，與大眾分享常玉作品。」

「藏枒入華」近40件大師作品主要為耿畫廊收藏以及重要藏家借展，聚焦於其30、40年代的創作，從常玉於法國習畫的起點—「大茅屋 （La Grande Chaumière）」出發，至其生前最後一件作品「孤獨的象」。展場呈現大茅屋匯聚畫壇豪傑們時代場域，以及常玉在該場域中所創作的紙上作品。

常玉在30、40年代的「粉色時期」，常以白色、黑色、粉色等三色構成主要色調，除以刮筆帶出作品線條，即便僅有3色，在背景上以飛白的手法處理過，看似色調單一，卻有豐富層次。主視覺「盆菊」即為粉色時期代表作，其構圖跟筆觸也出現在眾多常玉後期花主題作品上。

富邦藝術基金會特別展出3幅重要常玉作品，「入浴」為常玉經典裸女畫，對比於此，「白裙女子」的優雅風格則屬少見，另一大看點則為富邦藝術基金會長達20年未曝光的「粉紅雙豔」。此次也將呈現徐志摩曾驚嘆「宇宙大腿」的裸女系列作品，常玉迷不可錯過。

許悔之書詩寫經「你的靈魂是我累世的眼睛」

書寫書寫與創作是詩人一生課題，對於內心複雜敏感的詩人藝術家，書詩寫經是療瘉心靈，傳達正能量給讀者的靈藥。詩人許悔之曾獲多種文學獎項及雜誌編輯金鼎獎，著有詩集「我佛莫要，為我流淚」、「當一隻鯨魚渴望海洋」、「有鹿哀愁」、「亮的天」。他於去年起花費1年時間，抄經及手墨作品，應台北敦煌藝術中心之邀，陸續參加台北國際藝術博覽會、上海城市藝術博覽會等聯展。此次在敦煌藝術中心舉辦「你的靈魂是我累世的眼睛：書寫觀音書寫詩 許悔之手墨展」。從其手墨作品起手筆落之間，體驗詩人哲思。

●展覽資訊

藏枒入華：常玉與浪蕩子美學

時間：3月24日至4月29日

地點：耿畫廊(台北市內湖區瑞光路548巷15號)

你的靈魂是我累世的眼睛 書寫觀音書寫詩 許悔之手墨展

時間：3月24日至4月22日