紀念品來這挑！ 馬來西亞工藝藝術節登場

2018-03-22 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



出國玩總是喜歡購買旅遊的特色紀念品，增添旅行回憶，來到馬來西亞，工藝品就是當地最有代表性的特產之一，每年度馬來西亞政府都會舉辦馬來西亞國家工藝藝術節活動(National Craft Day)，將各式的手工藝術精品會集於此，今年舉辦第16屆，3月22日到4月1日在馬來西亞手工藝品市場(Kuala Lumpur Craft Complex)登場。

馬來西亞的工藝品與其多元文化背景一樣豐富多彩，從服裝到風筝，工藝師用各種各樣的作品表達個人風格。像是最受歡迎也最著名的峇迪蠟染布(Batik)，是運用手工印染面料的傳統技術，在有蠟的布料上畫上或印上圖案，然後染色製成，其成品與其他染布相比更不容易褪色，通常用來設計如服飾、桌布、墊子等，或純粹當作牆壁掛布或藝術品擺飾。

另外，馬來西亞的陶瓷、木製工藝品、金屬工藝品、手工編織品、皮革製品等，也都揉合了當地的族群文化，從製程到圖案設計都體現了社會精神和宗教信仰，其製作技巧也是歷史傳承的意涵，獨樹一幟。現場除了有豐富的展示和銷售外，遊客還能在攤位親自學習、體驗操作。

2018馬來西亞國家工藝藝術節

地點：馬來西亞手工藝品市場Kuala Lumpur Craft Complex

地址：吉隆坡Jalan Conlay

時間：2018年3月22日－4月1日(上午10點至晚上10點)