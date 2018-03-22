性感人妻、時尚潮模都愛上的內在美親密接觸

2018-03-22 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



最新推出的Work × 可機洗奇蹟胸罩，可以直接丟進洗衣機裡清洗。圖／PEACH JOHN提供 分享 facebook

藤井Lena、小嶋陽菜、紗榮子等日本女神級藝人都是愛用者，去年五月底終於正式來台展店的日系超人氣內衣品牌PEACH JOHN，今日發表2018年度重點新品「Work × 可機洗奇蹟胸罩」，不需使用洗衣網袋，就可直接放進洗衣機裡洗滌的便利設計，加上好看好穿又好搭，簡直是忙碌現代女性的省時救星。

全新Work × 可機洗奇蹟胸罩整件都能用洗衣機清洗的原因，就是因為以下三個秘訣。首先，它的扣環使用非金屬材質，且呈現八字併排狀，加上表面較無凹凸，所以直接丟進洗衣機裡攪拌，也不會勾傷其他衣物。這樣的設計在穿著較合身的服裝時，也不會在衣服上浮現扣環痕跡。第二，柔軟的非金屬材質鋼圈，也讓它除了在穿著時可以貼合身體動作，清洗時也不會變形。第三，使用了與絲襪織法相同的針織布，從罩杯到脇邊一體成形相連，伸縮性佳且保有舒適的合身感。

而除了新品，迎接即將到來的夏天，今日擔任一日店長的性感人妻琳恩，更大力推薦開店以來人氣No.1的「平口不走光無肩帶胸罩」，結合胸罩跟小可愛的優點，可以展現胸部曲線，穿起來又穩定不會下滑，是不可或缺的內搭單品！

歡慶春夏新品上市，即日起於PEACH JOHN實體店鋪或官網、APP購買「Work × 可機洗奇蹟胸罩」，即可獲得「輕柔棉質內搭系列」之短袖上衣或細肩帶一件（款式、顏色隨機出貨），數量有限，送完為止。

最新推出的Work × 可機洗奇蹟胸罩，共有米白、粉紅、煙燻灰、黑、軍綠共5色。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

今年度PEACH JOHN最新代言人為中村杏，身上穿著平口不走光蕾絲無肩帶胸罩。圖／PEACH JOHN提供 分享 facebook