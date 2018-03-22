親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

漏開5元蛋發票被國稅局記點 店家霸氣推5元早餐

「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣

2018-03-22 20:41聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

「髒髒包」熱潮持續在台發燒，瞬間成為各烘焙坊研發目標，化身民眾搶購打卡網紅甜食。一之軒上周於台北國際烘焙展推出抹茶、巧克力雙口味髒髒包，平均每4秒賣一顆，明起（3/23）於門市限時限量開賣。85度C則研發3種口味，即日起全台限量5,400個。Semeur聖娜烘焙坊「髒嘻嘻」開賣至今已賣逾3萬個。

台灣人最近「髒髒慾」旺盛，每間烘焙坊一出爐幾乎秒殺。一之軒總經理特助廖珮綺表示，當初規畫「髒髒包」先在烘焙展試水溫，每日限時限量推出巧克力、抹茶口味，沒想到4天展期平均每4秒賣出一顆，40分鐘不到就完售。她說，全台烘焙坊製作方式略有不同，一之軒主要採用口感層次分明的丹麥麵包，搭上香蕉卡士達內餡，上層撒上厚厚可可粉及巧克力甘納許，一吃就手臉髒兮兮，除了巧克力口味，也推出抹茶口味髒髒包，全台17間門市限時限量開賣。

至於85度C則研發3款不同口味的髒髒包—Mr.髒（髒先生）、Miss.白（白小姐）、Big髒（大髒），即日起全台麵包坊限量販售。Mr.髒以丹麥麵包為主體，層層裹上巧克力醬、可可粉，包覆法國可可巴芮（COCAO BARRY）巧克力棒。Miss.白同樣使用丹麥麵包，夾入卡式達醬、酒漬葡萄乾，表層則裹上白巧克力、糖粉。Big髒選用較Q彈的歐式麵包，淋上巧克力醬及可可粉，每顆售價45元起。

Semeur聖娜烘焙坊2月中即推出「髒嘻嘻」丹麥麵包，至今已熱銷近4萬個，目前全門市皆有販售。「髒嘻嘻」以酥脆丹麥麵包包覆法國可可巴芮（COCAO BARRY）巧克力棒，表層依序淋上比利時嘉麗寶巧克力、撒上可可巴芮可可粉，每個88元。

85度C加入髒髒包行列，推出三種口味。圖／85度C提供
85度C加入髒髒包行列，推出三種口味。圖／85度C提供
分享

許多人在網路曬出吃髒髒包的模樣，一之軒也推出髒髒包。圖／一之軒提供
許多人在網路曬出吃髒髒包的模樣，一之軒也推出髒髒包。圖／一之軒提供
分享

Semeur聖娜烘焙坊今年2月即推出「髒嘻嘻」，至今已賣出逾3萬個。圖／Seme...
Semeur聖娜烘焙坊今年2月即推出「髒嘻嘻」，至今已賣出逾3萬個。圖／Semeur聖娜烘焙坊提供
分享

巧克力可可丹麥
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

信義區大戰統一時代當先發 吸引年輕客對準IG世代

2018-03-22 20:00

大人也有福「現省500」 3大樂園祭兒童節優惠

2018-03-22 19:49

吃開運餐抽好運 最大獎送550元鰻魚燒套餐

2018-03-22 19:25

兒童節送什麼最夯？首選智能科技、互動型玩具

2018-03-22 18:57

春季美容化妝品展3月23日開展 玻璃直播屋好秀放送

2018-03-22 18:02

女子看展／別錯過！第二回台日咖啡展 周末松菸登場

2018-03-22 17:59

百貨母親節大戰 遠百搶先開戰

2018-03-22 17:52

舒淇訪巴塞爾鐘表展 驚艷寶格麗創紀錄新表

2018-03-22 17:22

「肥貓吻吻」四月前往日本授權展、站上國際舞台

2018-03-22 17:06

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35

宇舶表打造黃金陣容 推出首款智能腕表

2018-03-22 15:06

米其林不只星星還有樓房 5棟紅房的最高榮耀是...

2018-03-22 15:06

幫寶貝換張床！兒童節床墊優惠大

2018-03-22 14:45

台北地下街18周年慶 好禮獎不完

2018-03-22 14:34

大力女子也愛喝 韓國熱銷低熱量微補給飲料Toreta登台

2018-03-22 13:46

清明連假去東京 仍可找到含稅1.2萬機票

2018-03-22 10:50

吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝

2018-03-22 10:30

粉紅迷霧、穿衣泡澡 時尚廣告奇幻吸睛

2018-03-22 10:19

舒淇抱病現身巴塞爾 力挺寶格麗新表首發

2018-03-21 22:06

MCM和三宅一生各出聯名款 大人風的繽紛與黑白

2018-03-21 22:06

進擊中山商圈 HUBLOT之寶限量登台

2018-03-21 21:00

露越多越好 安心亞穿高跟涼鞋秀性感

2018-03-21 20:06

愛買也有髒髒包！ 日銷500顆 再推出「白目包」

2018-03-21 20:03

頂級珠寶盛宴 寶格麗帶你進入義大利慶典

2018-03-21 19:00

吳寶春進軍海外 首間落腳上海

2018-03-21 18:58

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

花開果香的時節 歐舒丹和克蘭詩淨白系列好清新

2018-03-21 18:01

別人減肥她想增胖 邵雨薇靠薄紗耍浪漫

2018-03-21 17:38

9年首次改版！低調的閃亮 全聯福利卡質感大提升

2018-03-21 17:26

影／華府櫻花數位藝術展 擴增實境體驗雞尾酒

2018-03-21 16:12

林依晨與畢書盡等群星響應公益 捐出珍藏不落人後

2018-03-21 16:05

重金屬超標！ETUDE HOUSE即起無條件退換貨

2018-03-21 16:05

布萊德利庫柏 最新代言照曝光 與小王子暢騎沙漠

2018-03-21 15:10

麥當勞停售焦糖奶茶！網友崩潰「新版超難喝」

2018-03-21 15:08

越後妻有大地藝術祭 講座開始報名

2018-03-21 14:30

新光三越新竹中華店、台北南西二館 再見出清

2018-03-21 14:20

台北101型男購物節 雅痞上班族聰明添行頭

2018-03-21 14:18

MUJI商品平均降價15% IKEA絕版品出清

2018-03-21 14:17

春遊享優惠！帶寵物入住 海景房3850元

2018-03-21 14:17
看更多

熱門文章

遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49

剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

麥當勞停售焦糖奶茶！網友崩潰「新版超難喝」

2018-03-21 15:08

超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用

2018-03-22 10:54

板橋10.3度！今天好冷 低溫下探11度

2018-03-22 06:07

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

影／超漂亮！阿里山「櫻王」盛開 未來5天最美

2018-03-22 11:54

堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？

2018-03-22 08:00

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

白天天氣舒適偏冷 入夜留意氣溫陡降

2018-03-22 08:13

流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計

2018-03-22 09:45

57歲婦人嚴重骨鬆不在意 腰椎骨折了

2018-03-22 07:30

今日星座運勢／天蠍 思考人事問題 注意生活細節

2018-03-22 00:00

影／拍到台灣藍鵲翻垃圾桶找食物 保育人士心很酸

2018-03-22 11:35

禽流感偽藥賣養殖場 恐讓疫情大爆發

2018-03-22 00:17

不限婦科！ 衛福部：非值班醫師 皆可收出勤費

2018-03-22 00:10

更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期

2018-03-22 11:30

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35

睡覺打呼 傷了感情還傷心

2018-03-21 23:50

猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆

2018-03-22 14:19

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝

2018-03-22 10:30

國語日報戰火延燒至今　教部拒絕核定新任董事長

2018-03-21 22:09

吳寶春進軍海外 首間落腳上海

2018-03-21 18:58

工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛

2018-03-22 12:45

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

未來醫師戴AR 降低開刀風險

2018-03-21 23:50

早晚溫差逾10度 24日前全台天氣穩定

2018-03-22 09:51

選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉

2018-03-22 11:46

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

國際油價走高 下週汽柴油估漲4角

2018-03-22 11:04

公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估

2018-03-22 12:27

嚇！台灣一年用165億塑膠袋 環團籲生活減塑

2018-03-22 11:19

「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣

2018-03-22 20:41

對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01

罹癌開刀、栓塞都不行 試試「標靶真光刀」放療

2018-03-22 10:34

心臟功能不良？竟是甲狀腺功能亢進惹的禍

2018-03-22 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top