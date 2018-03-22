「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣

2018-03-22 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



「髒髒包」熱潮持續在台發燒，瞬間成為各烘焙坊研發目標，化身民眾搶購打卡網紅甜食。一之軒上周於台北國際烘焙展推出抹茶、巧克力雙口味髒髒包，平均每4秒賣一顆，明起（3/23）於門市限時限量開賣。85度C則研發3種口味，即日起全台限量5,400個。Semeur聖娜烘焙坊「髒嘻嘻」開賣至今已賣逾3萬個。

台灣人最近「髒髒慾」旺盛，每間烘焙坊一出爐幾乎秒殺。一之軒總經理特助廖珮綺表示，當初規畫「髒髒包」先在烘焙展試水溫，每日限時限量推出巧克力、抹茶口味，沒想到4天展期平均每4秒賣出一顆，40分鐘不到就完售。她說，全台烘焙坊製作方式略有不同，一之軒主要採用口感層次分明的丹麥麵包，搭上香蕉卡士達內餡，上層撒上厚厚可可粉及巧克力甘納許，一吃就手臉髒兮兮，除了巧克力口味，也推出抹茶口味髒髒包，全台17間門市限時限量開賣。

至於85度C則研發3款不同口味的髒髒包—Mr.髒（髒先生）、Miss.白（白小姐）、Big髒（大髒），即日起全台麵包坊限量販售。Mr.髒以丹麥麵包為主體，層層裹上巧克力醬、可可粉，包覆法國可可巴芮（COCAO BARRY）巧克力棒。Miss.白同樣使用丹麥麵包，夾入卡式達醬、酒漬葡萄乾，表層則裹上白巧克力、糖粉。Big髒選用較Q彈的歐式麵包，淋上巧克力醬及可可粉，每顆售價45元起。

Semeur聖娜烘焙坊2月中即推出「髒嘻嘻」丹麥麵包，至今已熱銷近4萬個，目前全門市皆有販售。「髒嘻嘻」以酥脆丹麥麵包包覆法國可可巴芮（COCAO BARRY）巧克力棒，表層依序淋上比利時嘉麗寶巧克力、撒上可可巴芮可可粉，每個88元。

85度C加入髒髒包行列，推出三種口味。圖／85度C提供 分享 facebook

許多人在網路曬出吃髒髒包的模樣，一之軒也推出髒髒包。圖／一之軒提供 分享 facebook