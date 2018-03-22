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信義區大戰統一時代當先發 吸引年輕客對準IG世代

2018-03-22 20:00聯合報 記者江佩君╱即時報導

台北信義區百貨母親節戰火，由統一時代百貨美人節於3月29日起至5月13日率先揭開序幕。使用行動會員App專享化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送200，首六日（3/29～4/3）累計滿15,000元再送500。今年再祭出汽車大獎，單筆消費滿1,000元，即有機會獲得價值73萬元的LUXGEN休旅車U5。另外，從行銷策略、滿千送百的低門檻、數位科技的運用，以及卡友禮的「台日混血」的跨界組合，都可看到統一時代對準「年輕世代」的著力。

統一時代為了吸引IG世代，除了找來8位IG網紅合作外，在購物的便利性也更貼近數位世代消費者的需求，今年母親節首度推出透過行動會員App消費滿額即可直接兌換電子禮券，消費者可節省過去跑上跑下排隊兌換禮券的時間。目前統一時代會員數達58萬人，使用行動會員App則有10萬人。

今年美人節卡友禮為「台日混血」的組合，與台灣印花樂以及日本潮流品牌吉祥物NYA雙品牌聯名，共推出8波段卡友禮，透過周周蒐集、周周換，創造集客與買氣。

統一時代百貨總經理王寶銘表示，去年百貨整體受大環境不佳影響，表現不甚理想，但統一時代透過餐飲、化妝品各成長5%、6％的帶動，逆勢成長3%。今年1、2月仍有微幅成長，對今年母親節買氣仍樂觀看待，整體行銷預算投入增加10％，預期美人節業績成長3%。

電商對實體百貨影響，王寶銘認為，電商對台灣實體通路的衝擊不像國外巨大，主要在於台灣幅員小、百貨多，加上交通方便，逛百貨對消費者實在太方便，尤其是位於交通樞紐的百貨，消費者搭捷運就能到達，如果網購最快也要等到一天才能收到貨。而餐飲對百貨來說，是不受電商影響，又能吸引來客的業種，統一時代餐飲業績占比本來就比其他百貨多，業績占比達30％，未來也將持續增加餐飲比例。

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雅詩蘭黛極速緊緻全能精華組原價5,690元，特價4,300元，限量20組。圖／統一時代提供
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Jill by Jillstuart造型袖上衣/格紋寬褲原價4,980/5,980元，特價4,230/5,080元，限量各10件。圖／統一時代提供
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統一時代百貨電商母親節
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