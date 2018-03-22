大人也有福「現省500」 3大樂園祭兒童節優惠

2018-03-22 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



台中麗寶樂園推出「魔幻麗寶童樂園」，大人同享兒童價499元，全票原價750元。圖／麗寶樂園提供 分享 facebook

兒童節連假規畫好了嗎？樂園業者摩拳擦掌，紛祭優惠拉攏大人小孩。新竹六福村於連假期間「12歲以下免費、大人全民享499元」，現省500元。台中麗寶樂園則推出「全民兒童價」，大人也享兒童價499元，現省250元，並於園區內舉辦系列節目。龍潭小人國舉辦「制服玩PLAY」，國小生穿制服、運動服享特價399元。

新竹六福村主題遊樂園宣布於4月4日起一連五天，只要12歲以下兒童免費入園，陪伴出遊的家長們也有福，大人皆享全民價499元，現省500元。連假期間，小朋友就能搶先體驗六福村當紅明星——狐獴家族之「狐獴迷宮」動物互動導覽體驗，小朋友可以投擲裝滿麵包蟲食球至迷宮中，讓狐獴闖關尋找，藉由互動讓民眾了解動物生態。

台中麗寶樂園4月4日至4月8日推出「魔幻麗寶童樂園」，大人購票享兒童價499元，現省250元。兒童節當天將舉辦YOYO家族見面會，請來柳丁哥哥、月亮姐姐帶動唱跳。活動期間園方不只於白天進行歡樂花車遊行、AI智慧遊樂園、機器人主題餐廳、兒童秀及夜間星光樂園，還引進「魔力宏表演團隊」，帶來空中漂浮、趣味魔術、寓教於樂兒童秀等刺激表演。此外，麗寶樂園連假延長營業至晚上8點，雙人月光票享6折，只要399元。

至於桃園龍潭小人國則於4月4日至8日期間舉辦制服趴，只要是國小生穿著學校制服、運動服即享優惠399元，一票玩六大主題區。

怎麼去？

六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

電話：03-5475665

麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號（中山高后里外埔交流道旁）

電話：04-2558-2459

小人國

地址：桃園市龍潭區高原里7鄰高原路891號

電話：03-4717211

六福村兒童節連假12歲以下免費，全民特價499元。圖／六福村提供 分享 facebook

麗寶樂園POPA魔法奇幻大遊行。圖／麗寶樂園提供 分享 facebook