吃開運餐抽好運 最大獎送550元鰻魚燒套餐

2018-03-22 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



源自於日本百年鰻魚名店的「小倉屋」在台滿周歲了！即日起到4/15推出期間限定開運系列的「春暖開運套餐」，民眾只要點指定套餐，還可參加抽開運好禮，共提供2000份美食讓大家試試新春好手氣！

「春暖開運套餐」將象徵開運、祝福好運的食材運用其中，像是和風柚子海老，表示長壽；煮物中紅白魚板的紅色象徵驅魔、白色代表淨化，而香菇等黑色食物據說就有除厄運的效果；炸物中金黃色南瓜表示開運發財；雞肉是象徵升遷、工作運上升等等的食材。

此外，為了歡慶周歲生日，民眾只要每點一份「春暖開運套餐」即可有一次轉動福引搖珠機的機會。 福引搖珠機共有3種不同顏色的球珠，各分別代表「吉」、「中吉」及「大吉」。轉到「吉」可以獲得價值150元的酒燒雞肉串，「中吉」可以獲得價值240元的白燒鰻魚(四切) ，而最大獎「大吉」則是小倉屋最新人氣新品，價值550元的「柳川鰻魚燒」。