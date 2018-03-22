兒童節送什麼最夯？首選智能科技、互動型玩具

2018-03-22 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



看準兒童節送禮商機，momo購物網即日起首選數千款熱銷玩具全面下殺3折起，並同步推出童書教具6,9折起，momo摩天商城即日起婦幼品牌搶購攻略6折起；蝦皮購物祭出劍湖山門票4.4折，2張799元就能快樂出遊，另有「兒童節大放價．感謝有你」活動，攜手P&G、嬌聯、玩具反斗城等蝦皮商城眾多品牌推出超有感優惠。

momo購物網今年站上玩具品項數較去年同期增加約5成、整體銷量成長1倍以上，分析熱銷玩具種類發現，訴求親子共玩的互動型玩具、結合生活教育的動腦思考玩具、增進感覺統合的協調型玩具、提升益智邏輯的建構型玩具最受到30～45歲父母喜愛，像是玩扮家家酒的大型木製廚台、結合交通教育的軌道車及各式積木等。

除了傳統玩具之外，近來兒童智能化科技商品已成趨勢，結合App互動的玩具也備受關注，例如chicco推出App互動遊戲積木系列，運用AR擴增實境技術打破虛擬及現實疆界；結合App的智慧撲滿可教導孩子從小養成儲蓄理財的觀念；還有App互動遊戲套書，提供孩子多重感官的創意遊戲與學習。

momo購物網今年童書品項數及銷量也較去年同期成長約4～5成，其中以適合0～6歲的書籍最為熱銷，熱門書籍包括啟蒙學習的拉拉書與動動書、結合情境和遊戲的點讀書、訓練專注力的尋找遊戲書等。

momo摩天商城表示，現代父母選購玩具時最注重產品安全性及C／P值，木製或標榜天然無毒的商品都很受歡迎；此外，由於許多小孩對於飼養寵物都有濃厚興趣，摩天商城首推模擬寵物類玩具，像是電動的玩具寵物犬、復刻電子雞的小雞養成電子表等。

由於兒童節適逢連假，除了購買禮物之外，父母更希望與孩子出遊同樂，根據蝦皮購物統計，「益智」、「啟蒙」類玩具大舉攻占銷售排行榜，樂園票券近兩周內銷量更狂飆4倍，蝦皮購物將於3月24日早上10點祭出劍湖山門票4.4折、兩張特價799元的限時優惠，售完為止。

蝦皮購物即日起至3月26日推出「兒童節大放價．感謝有你」活動，小牛津帽T熊故事機下殺4.2折特價950元，母嬰類商品購物滿499元可再折50元。

訴求親子共玩的互動型玩具銷售表現搶眼。momo獨家推出Teamson Kids雀兒喜北歐風木製廚房玩具，市價8,399元、特價3,799元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

蝦皮購物即日起至3月26日推出「兒童節大放價．感謝有你」活動。圖／蝦皮購物提供 分享 facebook

App撲滿，市價1,000元、特價499元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

TAYO公車路線軌道組，特價1,999元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

mini world可愛小雞養成電子表，市價1,699元、特價1,270元。圖／momo摩天商城提供 分享 facebook

chicco App互動積木蛋糕烘培王，特價619元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

mini world甜心沙龍比熊犬，市價1,499元、特價1,124元。圖／momo摩天商城提供 分享 facebook