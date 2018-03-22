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春季美容化妝品展3月23日開展 玻璃直播屋好秀放送

2018-03-22 18:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

國際美容化妝品展吸引大批美妝控朝聖撿便宜。圖／美容展主辦單位提供
國際美容化妝品展吸引大批美妝控朝聖撿便宜。圖／美容展主辦單位提供
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2018台北春季國際美容化妝品展3月23日至3月27日在台北世貿一館登場，彙集200家廠商共815個攤位，提供國際性的美容彩妝產業交流，更能讓消費者一站購足，打造最具指標性的美妝盛典，今年還同期展出台北健康養生展，一票即可逛兩展。

國際美容化妝品展已邁入第28屆，今年規模內容再升級，展出品項擴及美容、保養、美體、美髮、彩妝、美甲、美睫、紋綉、加盟、新娘秘書等，像是詢問度超高的粉霧眉、極致層次飄柔眉、水嫩嘟嘟唇、半永久妝容等，展覽現場由韓國資深老師與紋繡鬼才教學示範，IG人氣美甲師也將分享如何運用專業儀器以細膩手藝發揮創意。展場全面特價3折起，還有更多魅力夯品下殺破盤價，化妝品、美甲商品、保養品也推出獨家精選超值特惠組。

今年以「蝴蝶」為主軸，現場打造了「蝶舞春妝LIVE直播玻璃屋」，邀請日本人氣美甲師Ageha、濱內真子、Asisa、Vicky現場詮釋IG關注度超高的彩繪風格，更有人氣直播主、現場真人秀與大眾互動送好禮。3月23日開展當日上午11點直播玻璃屋有日本Presto老師的Morocco Tiles Art摩洛哥彩色磚花美甲彩繪，下午1點國際評審王薇帶來「韓式半永久～眉眼飄飄」節目，下午2點人氣部落客「百變沛莉」也會來到直播玻璃屋，告訴大家國際美容化妝品展現場有多值得挖寶；下午1點30分在大會舞台區另有AR實境貼妝活動體驗。

主辦單位也規畫了多項驚喜活動，展覽期間全館消費不限金額憑發票就送婦潔生理潔舒巾；加入聯合報會員獨享抽borsalini春季新包、SUGAR S11四鏡頭全螢幕手機，更獨家回饋會員，3月23、24日消費滿千送百、3月25日至3月27日消費滿千送馬卡龍洗臉刷，再加碼抽價值約70,800元的YAMAHA全台獨家合作CUXi 115首度發表全新車款。

●2018春季國際美容化妝品展 & 美甲美睫博覽會

日期：3月23日至3月27日

時間：上午10點至下午6點

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

票價：全票150元、優待票100元

官網：http://expo.udn.com

粉絲團：http://www.facebook.com/UDNICE

國際美容化妝品展吸引大批美妝控朝聖撿便宜。圖／美容展主辦單位提供
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