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女子看展／別錯過！第二回台日咖啡展 周末松菸登場

2018-03-22 17:59聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

ONIBUS COFFEE協力舉辦第二回Culture & Coffee Fes...
ONIBUS COFFEE協力舉辦第二回Culture & Coffee Festival in Taipei。圖／富錦樹提供
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錯過上一次，第二回台日咖啡展Culture & Coffee Festival in Taipei將於本周六、日（3/24-3/25）在松山文創園區登場，這次邀集更多咖啡相關品牌共襄盛舉，場地擴大4倍，這次不妨安排到周末行程裡。

還記得2017年暑假，首場Culture & Coffee Festival in Taipei在華山1914文創園區登場，主辦單位Culture & Coffee Festival in Taipei實行委員會邀請台灣、日本、香港近40個咖啡品牌，即便受到颱風襲擊，仍吸引逾3,000人不畏風雨排隊進場。

時隔8個月，第二回誕生，移師松山文創園區。主辦單位提到，第一回結束後，受到熱烈回應，同時也檢討不足之處，此次參與攤數增加2倍，場地拓增4倍達到400坪，走道約有3公尺寬，即便參展民眾在兩側攤位排隊交流時，也不影響通行，同時也增設座位區。

第二回台日咖啡展Culture & Coffee Festival in Taipei集結自台灣、日本、澳洲及新加坡等60個攤位外，也延伸至文房具、老物件、藝術、漢方、紳士理容等跨界結合。現場攜手台北月見ル君想フ、BIG. ROMANTIC RECORDS/大浪漫唱片合作，邀請克里夫、senoo ricky (f.京都)、脆弱少女組、Heart Cocktail/ハートカクテル (f.名古屋)等台日音樂創作者進行Live Show音樂演出，在座位區可以邊補充咖啡因、邊享受音樂。

此外，還請來吳則霖的Simple Kaffa、東京咖啡ONIBUS COFFEE及飲食線上媒體NOM Magazine等共同策畫深度咖啡講座、品牌經營學及咖啡佐餐體驗等講習。

第二回Culture & Coffee Festival in Taipei

地點｜松菸文創園區 四號倉庫

日期｜3／24（六）— 3／25（日）

時間｜10：00—18：00

入場費用｜150元

出攤品牌｜台灣

Simple Kaffa 興波咖啡、GOODMAN ROASTER、Fujin Tree Cafe 富錦樹咖啡店、COFFEE FLAIR、墨咖啡INK COFFEE、GAVAGAI、席瑪朵珈琲烘焙棧、FULL OF BEANS 充滿豆豆咖啡館、Partik Coffee&Roaster、Coffee Stand by me、暗室微光咖啡、味•咖啡世代、日出印象咖啡、Evie’s Café 伊米咖啡、alpha Black、果霖咖啡 GOLIN COFFEE、味旅咖啡、黑水工廠咖啡館、元益與寶來、BakkiHandmade、coffee & donuts haritts、好滴咖啡、起司愛蛋糕、直物文具Café、TOAST x KINTO、 WHOSMiNG、鳥飛古物店＋ＳＴ１、父刻 理髮廳、咖啡空少 x Fellow、Nom Magazine、C³offee 咖啡誌、2016/Arita

出攤品牌｜日本

ONIBUS COFFEE、ABOUT LIFE COFFEE BREWERS、GLITCH COFFEE & ROASTERS、山鳩舎（team ALPS BOOK CAMP）、栞日（team ALPS BOOK CAMP）、Kurasu Kyoto、HOSHINO koffee & Labo.、東向島珈琲店、SUIREN＋CoffeeRoaster、LOCA咖啡陶瓷過濾杯、AND S COFFEE by TOKIIRO ,Rosted by EDOGAWA COFFEE COMPANY、MOUS.（廣島MOUNT COFFEE、岡山ONSAYA COFFEE、尾道USHIO CHOCOLATL）、F.45&kaluzina cafe、知床流氷珈琲 feat. 知床トコさん、地元びいき × VIVA COFFEE、農民家ふぇあずかぼ × 長野・辰野町、LISARCH、IFNi ROASTING & CO、ARAMAKI、Shunpu Calligraphy、KAKUOZAN LARDER、TRUNK DESIGN、Makuake、 CafeSnap

出攤品牌｜其他海外

Artificer Specialty Coffee Bar & Roastery、Homeground Coffee Roasters、The Tulip House and True Portland

日本出攤品牌GLITCH COFFEE & ROASTERS。圖／富錦樹提供
日本出攤品牌GLITCH COFFEE & ROASTERS。圖／富錦樹提供
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台灣出攤品牌Fujin Tree Cafe 富錦樹咖啡店。圖／富錦樹提供
台灣出攤品牌Fujin Tree Cafe 富錦樹咖啡店。圖／富錦樹提供
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東京人氣咖啡ONIBUS COFFEE。圖／富錦樹提供
東京人氣咖啡ONIBUS COFFEE。圖／富錦樹提供
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第一回Culture & Coffee Festival in Taipei吸引...
第一回Culture & Coffee Festival in Taipei吸引民眾排隊入場。圖／富錦樹提供
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協力單位及出攤品牌Goodman Roaster。。圖／富錦樹提供
協力單位及出攤品牌Goodman Roaster。。圖／富錦樹提供
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Culture & Coffee Festival in Taipei work...
Culture & Coffee Festival in Taipei workshop將請來吳則霖的Simple Kaffa。圖／富錦樹提供
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