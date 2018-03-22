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百貨母親節大戰 遠百搶先開戰

2018-03-22 17:52聯合報 記者江佩君╱即時報導

板橋大遠百雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華組價值6,535元，優惠價4,300...
板橋大遠百雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華組價值6,535元，優惠價4,300元，限量50組，4月4日購買加贈100元商品券。圖／遠百提供
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母親節大戰提前開打，遠東百貨推出母親節前哨折扣戰「化妝品搶先Go！」開跑，3月22日起至4月9日全台9店同步登場。化妝品推出單筆滿3,000元送300元、單筆滿10,000元加送250元；百貨服飾單筆滿3,000元送200元。

板橋大遠百聯合館內品牌祭出超過5萬組的美妝保養品特惠組，整體備貨量較去年多20%，折扣最低來到39折，首六日(3/22～3/27)刷10大銀行卡於全館單筆分六期刷滿5,000送200。春夏保養美妝新品，現在心動就可出手。

●指定日購買 優惠價外再加送100

此外，板橋大遠百規劃獨家保養折扣特輯，於指定日期消費指定商品，加贈100元商品券。預購首推日本上市僅40天即狂售1萬五千瓶的雅詩蘭黛「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華組，價值6,535元，優惠價4,300元，於4月4日購買加贈100元商品券，限量50組。LANCOME有「囤貨霜」之稱的5D超緊顏抗皺系列全新再升級「超緊顏白金淡斑霜組」，價值6,548元，優惠價4,100元，4月6日購買加贈100元商品券，限量60組。SHISEIDO東京櫃膠原美肌組價值2,961元，卡友價1,620元，3月31日購買加贈100元商品券，限量50組；SHISEIDO國際櫃抗皺精華組價值7,647元，卡友價4,230元，3月31日購買加贈100元商品券，限量50組。

化妝水、精華液、乳霜39折起 快趁母親節補貨

化妝水、精華液、乳霜，是保養的基本配備，更是母親節檔期必要補貨的日常必需品。化妝水系列板橋大遠百首推SK-II經典青春限定組，價值7,212元，優惠價4,932元，限量30組；SHISEIDO國際櫃經典夢露組，價值5,010元，優惠價1,980元，限量30組；契爾氏淡斑淨白組，價值5,840元，特價4,400元，限量20組。LANCOME小黑瓶、肌因年輕極速修護組，價值9,505元，優惠價6,200元，限量80組；GUERLAIN蜂王乳精華明星組，價值10,550元，優惠價5,450元，限量30組。乳霜則推近期正夯的契爾氏冰河保濕組，價值2,620元，優惠價2,150元，限量30組。

●春夏彩妝必買「氣墊粉餅」、「唇彩」

春夏彩妝新品重點，板橋大遠百特別推薦「氣墊粉底」以及「唇彩」。Dior超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製組，皮革質感粉盒印壓出品牌經典格紋，質感就像精品一樣細緻，售價2,050元，限量30組；雅詩蘭黛神奇底妝自選組，價值5,171元，優惠價3,800元，限量20組；LANCOME輕感氣墊無瑕水亮組，價值3,838元，優惠價2,450元，限量20組；benefit激光零毛孔飾底組，價值3,400元，優惠價2,340元；4月新款Dior癮誘超模漆光俏唇露組，售價2,400元，限量30組；Kanebo LUNASOL經典眼盒限定組，價值2,630元，卡友價1,665元，限量30組。

板橋大遠百Dior超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製組售價2,050元，限量30組。...
板橋大遠百Dior超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製組售價2,050元，限量30組。圖／遠百提供
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板橋大遠百LANCOME輕感氣墊無瑕水亮組價值3,838元，優惠價2,450元，...
板橋大遠百LANCOME輕感氣墊無瑕水亮組價值3,838元，優惠價2,450元，限量20組。圖／遠百提供
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板橋大遠百LANCOME超緊顏白金淡斑霜組價值6,548元，優惠價4,100元，...
板橋大遠百LANCOME超緊顏白金淡斑霜組價值6,548元，優惠價4,100元，限量60組，於4月6日購買加贈100元商品券。圖／遠百提供
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