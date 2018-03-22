舒淇訪巴塞爾鐘表展 驚艷寶格麗創紀錄新表
舒淇受寶格麗（BVLGARI）邀請首次造訪巴塞爾鐘表暨珠寶展（Baselworld），雖然感冒聲音沙啞仍然不忘當個稱職代言人，演繹今年品牌全新的Lvcea Tubogas系列腕表。
即使經過一天休息之後，舒淇的聲音仍然沙啞，但仍神采奕奕。她表示「看完所有的表款之後，印象最深刻是超薄男表，工藝很厲害還帶有陀飛輪，聽說破了紀錄。若不是我手腕太小，不然我也會很想戴。」被問到是否會跟馮德倫交換手表配戴，舒淇笑說「這可以跟寶格麗建議」，難得來鐘表展，可是卻聲音狀況不好，不過她卻自嘲說大家都見證了我最性感的時刻。未來這幾天她也考慮到蘇黎世等地方看看風景，尋覓美食，為下一個工作到來之前好好充電。
除了舒淇手上配戴的Lvcea Tubogas系列表款，不斷在「超薄」領域中探索更多可能的寶格麗，今年呈現了全球最輕薄的Octo Finissimo自動上鍊陀飛輪腕表，再度刷新世界紀錄。對比2014年的超薄陀飛輪表，因改為飛行陀飛輪並配備滾珠承軸系統，讓整體厚度從5毫米降至3.95毫米，比疊起的兩枚50元硬幣還薄。另外，承襲了2016年的鈦金屬超薄三問表概念，寶格麗再次提出創新概念，打造全新碳纖維材質超薄三問表，聲音共鳴傳遞性提升8%，重量更是大幅減少，來到約49克重。
今年寶格麗鐘表展的女表部分，除了展前曝光的超薄珠寶三問表之外，重點幾乎都是在Tubogas的設計，不論是Lvcea抑或是Serpenti系列都可見到。表鍊靈感來自螺旋狀的金屬排氣管造型，自40年代起便被品牌廣泛地運用於珠寶工藝上，而5款全新的Lvcea Tubogas系列腕表都採用了鑽石時標搭配粉紅寶石鑲嵌表冠的設計。Serpenti Tubogas腕表則是經典蛇型外觀再進化，表帶融入白金、玫瑰金和黃金的色澤，搭配了裝飾有扭索紋的黑色蛋白石表盤、紅色碧璽表冠，不改其神秘的魅力。
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