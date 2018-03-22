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舒淇訪巴塞爾鐘表展 驚艷寶格麗創紀錄新表

2018-03-22 17:22聯合報 記者曾智緯╱即時報導

美國女星Laura Harrier（左）與舒淇（右）一同為寶格麗新表活動站台。圖...
美國女星Laura Harrier（左）與舒淇（右）一同為寶格麗新表活動站台。圖／BVLGARI提供
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舒淇受寶格麗（BVLGARI）邀請首次造訪巴塞爾鐘表暨珠寶展（Baselworld），雖然感冒聲音沙啞仍然不忘當個稱職代言人，演繹今年品牌全新的Lvcea Tubogas系列腕表。

即使經過一天休息之後，舒淇的聲音仍然沙啞，但仍神采奕奕。她表示「看完所有的表款之後，印象最深刻是超薄男表，工藝很厲害還帶有陀飛輪，聽說破了紀錄。若不是我手腕太小，不然我也會很想戴。」被問到是否會跟馮德倫交換手表配戴，舒淇笑說「這可以跟寶格麗建議」，難得來鐘表展，可是卻聲音狀況不好，不過她卻自嘲說大家都見證了我最性感的時刻。未來這幾天她也考慮到蘇黎世等地方看看風景，尋覓美食，為下一個工作到來之前好好充電。

除了舒淇手上配戴的Lvcea Tubogas系列表款，不斷在「超薄」領域中探索更多可能的寶格麗，今年呈現了全球最輕薄的Octo Finissimo自動上鍊陀飛輪腕表，再度刷新世界紀錄。對比2014年的超薄陀飛輪表，因改為飛行陀飛輪並配備滾珠承軸系統，讓整體厚度從5毫米降至3.95毫米，比疊起的兩枚50元硬幣還薄。另外，承襲了2016年的鈦金屬超薄三問表概念，寶格麗再次提出創新概念，打造全新碳纖維材質超薄三問表，聲音共鳴傳遞性提升8%，重量更是大幅減少，來到約49克重。

今年寶格麗鐘表展的女表部分，除了展前曝光的超薄珠寶三問表之外，重點幾乎都是在Tubogas的設計，不論是Lvcea抑或是Serpenti系列都可見到。表鍊靈感來自螺旋狀的金屬排氣管造型，自40年代起便被品牌廣泛地運用於珠寶工藝上，而5款全新的Lvcea Tubogas系列腕表都採用了鑽石時標搭配粉紅寶石鑲嵌表冠的設計。Serpenti Tubogas腕表則是經典蛇型外觀再進化，表帶融入白金、玫瑰金和黃金的色澤，搭配了裝飾有扭索紋的黑色蛋白石表盤、紅色碧璽表冠，不改其神秘的魅力。

美國女星Laura Harrier出席寶格麗全球記者會，配戴Octo Finis...
美國女星Laura Harrier出席寶格麗全球記者會，配戴Octo Finissimo超薄自動上鍊噴砂系列腕表。圖／BVLGARI提供
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寶格麗總裁Jean-Christophe Babin先生（右）與女星舒淇一同現身...
寶格麗總裁Jean-Christophe Babin先生（右）與女星舒淇一同現身巴塞爾鐘表展。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti Tubogas三色K金組合腕表，雙圈表鍊結合黃金、玫瑰金...
寶格麗Serpenti Tubogas三色K金組合腕表，雙圈表鍊結合黃金、玫瑰金與白金，18K玫瑰金表殼配有鑽石鑲嵌表圈，價格未定。圖／BVLGARI提供
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舒淇身穿白身連身褲裝，神采奕奕，微露性感，絲毫看不出聲音沙啞。記者曾智緯／攝影
舒淇身穿白身連身褲裝，神采奕奕，微露性感，絲毫看不出聲音沙啞。記者曾智緯／攝影
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舒淇自2014年起便是Lvcea系列腕表的代言人，此次詮釋新款腕表，別具意義。圖...
舒淇自2014年起便是Lvcea系列腕表的代言人，此次詮釋新款腕表，別具意義。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Octo Finissimo自動上鍊陀飛輪腕表，噴砂鈦金屬表殼，限量50只...
寶格麗Octo Finissimo自動上鍊陀飛輪腕表，噴砂鈦金屬表殼，限量50只，約382萬元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Octo Finissimo超薄自動上鍊噴砂系列腕表，18K玫瑰金表殼、表...
寶格麗Octo Finissimo超薄自動上鍊噴砂系列腕表，18K玫瑰金表殼、表鍊，約143萬6,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Lvcea Tubogas系列玫瑰金鑲鑽腕表，18K玫瑰金表圈鑲嵌鑽石，價...
寶格麗Lvcea Tubogas系列玫瑰金鑲鑽腕表，18K玫瑰金表圈鑲嵌鑽石，價格未定。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Octo Finissimo超薄三問碳纖維腕表，表殼、表盤皆為複合碳纖維強...
寶格麗Octo Finissimo超薄三問碳纖維腕表，表殼、表盤皆為複合碳纖維強化環氧樹脂，搭配鈦金屬表鍊，限量50只。圖／BVLGARI提供
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舒淇舉手投足都散發魅力，是演繹Lvcea Tubogas系列表款的不二人選。圖／...
舒淇舉手投足都散發魅力，是演繹Lvcea Tubogas系列表款的不二人選。圖／BVLGARI提供
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