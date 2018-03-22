陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？
2018-03-22 16:35
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
Ella陳嘉樺身上的扎染風衣真不是一般人可以駕馭的，她卻穿得輕鬆自如，曾自嘲以前是「男藝人」的她正好穿出這件風衣的帥氣，隨時去當個迷人女打仔也是可以。
這件來自MICHAEL KORS Collection春季系列的麂皮手工紮染風衣，沙色布料有著大理石的染布風格，是當季流行的印花，身為忙碌的空中飛人，她這件風衣相當適合機場時尚造型，只要搭配簡單的高腰丹寧喇叭褲即可襯托都會悠閒的神采，並且有時髦感；此外，她肩上背著的包款是Bancroft蛇紋義大利牛皮鍊包，亦來自Collection系列，以義大利佛羅倫斯的工匠手藝，為鵝卵石紋皮革，設計多個內部夾層，內襯義大利製棉斜紋襯裡，包袋前方的金屬釦環靈感來自經典的復古火車廂，此包款全台僅限量2個。
日前張鈞甯出席新劇《長河落日》在上海的發表會時，也是身穿MICHAEL KORS Collection春季系列的白色套裝，在西裝的中性剪裁中，搭襯斜裁魚尾裙，為張鈞甯修長的身型加分，寬邊腰帶是點睛單品，為整身白做了漂亮的裝飾；在鞋履部分她以銀色繫帶高跟鞋搭配，性感魅惑的女人味，巧妙地中和了帥氣氛圍，呈現氣質美女的高雅。
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