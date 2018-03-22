親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

韓國瑜向選民「借錢」打選戰 同志讚：頭不是禿假的

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Ella肩背限量蛇紋Bancroft義大利牛皮鍊包（全台限量2個），售價45,4...
Ella肩背限量蛇紋Bancroft義大利牛皮鍊包（全台限量2個），售價45,400元。圖／MICHAEL KORS提供
分享

Ella陳嘉樺身上的扎染風衣真不是一般人可以駕馭的，她卻穿得輕鬆自如，曾自嘲以前是「男藝人」的她正好穿出這件風衣的帥氣，隨時去當個迷人女打仔也是可以。

這件來自MICHAEL KORS Collection春季系列的麂皮手工紮染風衣，沙色布料有著大理石的染布風格，是當季流行的印花，身為忙碌的空中飛人，她這件風衣相當適合機場時尚造型，只要搭配簡單的高腰丹寧喇叭褲即可襯托都會悠閒的神采，並且有時髦感；此外，她肩上背著的包款是Bancroft蛇紋義大利牛皮鍊包，亦來自Collection系列，以義大利佛羅倫斯的工匠手藝，為鵝卵石紋皮革，設計多個內部夾層，內襯義大利製棉斜紋襯裡，包袋前方的金屬釦環靈感來自經典的復古火車廂，此包款全台僅限量2個。

日前張鈞甯出席新劇《長河落日》在上海的發表會時，也是身穿MICHAEL KORS Collection春季系列的白色套裝，在西裝的中性剪裁中，搭襯斜裁魚尾裙，為張鈞甯修長的身型加分，寬邊腰帶是點睛單品，為整身白做了漂亮的裝飾；在鞋履部分她以銀色繫帶高跟鞋搭配，性感魅惑的女人味，巧妙地中和了帥氣氛圍，呈現氣質美女的高雅。

張鈞甯在上海出席活動身穿MICHAEL KORS Collection系列。圖／...
張鈞甯在上海出席活動身穿MICHAEL KORS Collection系列。圖／MICHAEL KORS提供
分享

Ella同款MICHAEL KORS Collection麂皮風衣，價格店洽。圖...
Ella同款MICHAEL KORS Collection麂皮風衣，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
分享

張鈞甯在上海出席活動身穿MICHAEL KORS Collection系列。圖／...
張鈞甯在上海出席活動身穿MICHAEL KORS Collection系列。圖／MICHAEL KORS提供
分享

張鈞甯同款MICHAEL KORS Collection裙裝。圖／MICHAEL...
張鈞甯同款MICHAEL KORS Collection裙裝。圖／MICHAEL KORS提供
分享

Bancroft黑色義大利牛皮鍊包，售價34,800元。圖／MICHAEL KO...
Bancroft黑色義大利牛皮鍊包，售價34,800元。圖／MICHAEL KORS提供
分享

Ella穿MICHAEL KORS Collection麂皮風衣現身桃園機場。圖...
Ella穿MICHAEL KORS Collection麂皮風衣現身桃園機場。圖／MICHAEL KORS提供
分享

Ella穿MICHAEL KORS Collection麂皮風衣現身桃園機場。圖...
Ella穿MICHAEL KORS Collection麂皮風衣現身桃園機場。圖／MICHAEL KORS提供
分享

Ella將沙色麂皮風衣穿得很有她個人風格。圖／MICHAEL KORS提供
Ella將沙色麂皮風衣穿得很有她個人風格。圖／MICHAEL KORS提供
分享

義大利上海機場
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

宇舶表打造黃金陣容 推出首款智能腕表

2018-03-22 15:06

米其林不只星星還有樓房 5棟紅房的最高榮耀是...

2018-03-22 15:06

幫寶貝換張床！兒童節床墊優惠大

2018-03-22 14:45

台北地下街18周年慶 好禮獎不完

2018-03-22 14:34

大力女子也愛喝 韓國熱銷低熱量微補給飲料Toreta登台

2018-03-22 13:46

清明連假去東京 仍可找到含稅1.2萬機票

2018-03-22 10:50

吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝

2018-03-22 10:30

粉紅迷霧、穿衣泡澡 時尚廣告奇幻吸睛

2018-03-22 10:19

舒淇抱病現身巴塞爾 力挺寶格麗新表首發

2018-03-21 22:06

MCM和三宅一生各出聯名款 大人風的繽紛與黑白

2018-03-21 22:06

進擊中山商圈 HUBLOT之寶限量登台

2018-03-21 21:00

露越多越好 安心亞穿高跟涼鞋秀性感

2018-03-21 20:06

愛買也有髒髒包！ 日銷500顆 再推出「白目包」

2018-03-21 20:03

頂級珠寶盛宴 寶格麗帶你進入義大利慶典

2018-03-21 19:00

吳寶春進軍海外 首間落腳上海

2018-03-21 18:58

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

花開果香的時節 歐舒丹和克蘭詩淨白系列好清新

2018-03-21 18:01

別人減肥她想增胖 邵雨薇靠薄紗耍浪漫

2018-03-21 17:38

9年首次改版！低調的閃亮 全聯福利卡質感大提升

2018-03-21 17:26

影／華府櫻花數位藝術展 擴增實境體驗雞尾酒

2018-03-21 16:12

林依晨與畢書盡等群星響應公益 捐出珍藏不落人後

2018-03-21 16:05

重金屬超標！ETUDE HOUSE即起無條件退換貨

2018-03-21 16:05

布萊德利庫柏 最新代言照曝光 與小王子暢騎沙漠

2018-03-21 15:10

麥當勞停售焦糖奶茶！網友崩潰「新版超難喝」

2018-03-21 15:08

越後妻有大地藝術祭 講座開始報名

2018-03-21 14:30

新光三越新竹中華店、台北南西二館 再見出清

2018-03-21 14:20

台北101型男購物節 雅痞上班族聰明添行頭

2018-03-21 14:18

MUJI商品平均降價15% IKEA絕版品出清

2018-03-21 14:17

春遊享優惠！帶寵物入住 海景房3850元

2018-03-21 14:17

莉莉蘿絲戴普愛玩角色扮演？靠它巧變美麗間諜與作家

2018-03-21 13:40

麥當勞推新一代「烤土司」搭無糖紅茶、奶茶49元起

2018-03-21 13:06

周杰倫代言帝舵表全新1926 地位等同貝克漢和女神卡卡

2018-03-21 12:16

加國微笑主廚來台獻藝 30道菜肴吃到飽再抽機票

2018-03-21 11:53

國人早餐最愛土司 麥當勞推全球獨賣「大方烤土司」

2018-03-21 10:39

李鍾碩微「酵」暖男 牛奶美肌奪韓系保養甦秘代言人

2018-03-21 10:35

女性愛買但也精明！傳授搶攻「她經濟」商機關鍵

2018-03-21 09:58

好消息！台南─北越河內新增包機航班

2018-03-21 09:48

梵克雅寶Van Cleef & Arpels 「花」現春天

2018-03-21 00:08

頂級珠寶盛宴／BVLGARI 帶你走入義大利慶典

2018-03-20 23:54
看更多

熱門文章

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59

遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49

剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42

超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用

2018-03-22 10:54

不認同掃墓 她一句「人死了這麼久幹嘛拜」惹怒人

2018-03-21 20:48

板橋10.3度！今天好冷 低溫下探11度

2018-03-22 06:07

露越多越好 安心亞穿高跟涼鞋秀性感

2018-03-21 20:06

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

別人減肥她想增胖 邵雨薇靠薄紗耍浪漫

2018-03-21 17:38

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計

2018-03-22 09:45

堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？

2018-03-22 08:00

57歲婦人嚴重骨鬆不在意 腰椎骨折了

2018-03-22 07:30

白天天氣舒適偏冷 入夜留意氣溫陡降

2018-03-22 08:13

今日星座運勢／天蠍 思考人事問題 注意生活細節

2018-03-22 00:00

滴滴順風車違法 9張舉發單恐罰1.81億元

2018-03-21 17:08

影／超漂亮！阿里山「櫻王」盛開 未來5天最美

2018-03-22 11:54

禽流感偽藥賣養殖場 恐讓疫情大爆發

2018-03-22 00:17

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

滴滴計程車恐遭罰1億8千萬 業者：絕無營利

2018-03-21 18:19

不限婦科！ 衛福部：非值班醫師 皆可收出勤費

2018-03-22 00:10

影／拍到台灣藍鵲翻垃圾桶找食物 保育人士心很酸

2018-03-22 11:35

更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期

2018-03-22 11:30

愛買也有髒髒包！ 日銷500顆 再推出「白目包」

2018-03-21 20:03

9年首次改版！低調的閃亮 全聯福利卡質感大提升

2018-03-21 17:26

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

吳寶春進軍海外 首間落腳上海

2018-03-21 18:58

國語日報戰火延燒至今　教部拒絕核定新任董事長

2018-03-21 22:09

清明連假來臨 客運、高鐵加班次看這理！

2018-03-21 17:14

施建安接任台企銀總經理

2018-03-21 21:16

醫生不再神！恐被AI智慧機器人取代？　

2018-03-21 18:00

未來醫師戴AR 降低開刀風險

2018-03-21 23:50

睡覺打呼 傷了感情還傷心

2018-03-21 23:50

舒淇抱病現身巴塞爾 力挺寶格麗新表首發

2018-03-21 22:06

選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉

2018-03-22 11:46

工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛

2018-03-22 12:45

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估

2018-03-22 12:27

從小內向遭誤認自閉 竟是腦瘤在搞鬼

2018-03-21 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top