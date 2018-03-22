陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Ella肩背限量蛇紋Bancroft義大利牛皮鍊包（全台限量2個），售價45,400元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Ella陳嘉樺身上的扎染風衣真不是一般人可以駕馭的，她卻穿得輕鬆自如，曾自嘲以前是「男藝人」的她正好穿出這件風衣的帥氣，隨時去當個迷人女打仔也是可以。

這件來自MICHAEL KORS Collection春季系列的麂皮手工紮染風衣，沙色布料有著大理石的染布風格，是當季流行的印花，身為忙碌的空中飛人，她這件風衣相當適合機場時尚造型，只要搭配簡單的高腰丹寧喇叭褲即可襯托都會悠閒的神采，並且有時髦感；此外，她肩上背著的包款是Bancroft蛇紋義大利牛皮鍊包，亦來自Collection系列，以義大利佛羅倫斯的工匠手藝，為鵝卵石紋皮革，設計多個內部夾層，內襯義大利製棉斜紋襯裡，包袋前方的金屬釦環靈感來自經典的復古火車廂，此包款全台僅限量2個。

日前張鈞甯出席新劇《長河落日》在上海的發表會時，也是身穿MICHAEL KORS Collection春季系列的白色套裝，在西裝的中性剪裁中，搭襯斜裁魚尾裙，為張鈞甯修長的身型加分，寬邊腰帶是點睛單品，為整身白做了漂亮的裝飾；在鞋履部分她以銀色繫帶高跟鞋搭配，性感魅惑的女人味，巧妙地中和了帥氣氛圍，呈現氣質美女的高雅。

張鈞甯在上海出席活動身穿MICHAEL KORS Collection系列。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Ella同款MICHAEL KORS Collection麂皮風衣，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

張鈞甯在上海出席活動身穿MICHAEL KORS Collection系列。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

張鈞甯同款MICHAEL KORS Collection裙裝。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Bancroft黑色義大利牛皮鍊包，售價34,800元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Ella穿MICHAEL KORS Collection麂皮風衣現身桃園機場。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Ella穿MICHAEL KORS Collection麂皮風衣現身桃園機場。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook