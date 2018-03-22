爭廉航龍頭 樂桃宣佈併香草航空

2018-03-22 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本廉航（LCC)第二大品牌樂桃航空與第三大的香草航空下午宣佈，將在2020年前完成整併。兩者整併後將以樂桃為品牌，將超越捷星航空，成為日本LCC領導品牌，全力進攻亞洲市場，和其他國家起步較早的廉航競爭。

樂桃航空所屬的母公司、全日空控股周一仍否認相關傳聞，稱各式各樣的方案在討論中，今日下午突舉行臨時記者會，正式發表合併案。

讀賣新聞等媒體報導，樂桃以關西機場為據點、香草航空則是以成田機場為據點，雙方不論海內外的路線網都少有重疊，合併後將有更大的加乘效果；加上兩公司使用相同的機型，也有利人員與器材的整合。

日本經濟新聞指出，亞洲航空運輸量推估在未來的20年每年將成長逾5%，成為兵家必爭之地。目前，日本LCC國際主要航線包括台灣、南韓及一部分的東南亞國家，全日空控股有意開拓單程7至9小時的中距離航線，印度等國可能成為主要開發目標。

全日空今年二月發表的中期經營計畫明確將LCC事業列為核心事業一環，將是未來積極發展重點之一，全日空並提出營業額5年翻倍計畫，力拚2022年營業額要比2017年成長一倍。

但相較於亞洲最大廉航亞洲航空每年的營業額約在2000至3000億日圓規模，樂桃與香草航空2017年營業額合計僅約760億日圓規模，兩社長期都持續出現赤字，如何提升競爭力、降低成本，成為兩航空公司的難題。人手不足也成為雙方擴展事業的一大隱憂。