米其林不只星星，還有樓房，5棟紅房的最高榮耀是‧‧

2018-03-22 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



擁有「美食聖經」之稱的紅色《米其林指南》(The Michelin Guide)日前公佈首屆《2018台北米其林指南》星級餐廳名單，台北文華東方酒店雅閣中餐廳首次躋身米其林星級評鑑，榮獲一星殊榮，原本就在全球摘下最多米其林星星的文華東方酒店集團 ，創下集團內15家餐廳一舉拿下22顆星的紀錄。值得一提的是，除了眾所矚目的「餐廳」評鑑外，「酒店」評鑑結果亦跟著出爐，其中，台北文華東方酒店拿下《2018台北米其林指南》酒店評鑑最高等級「5棟紅房」的評等 (5 Red Pavilions) ，也是全台北唯一酒店獲此最高殊榮。

《米其林指南》以「樓房」(Pavilion) 的圖標數量以及「紅、黑」2色進行酒店評級的區分。1棟樓房代表「尚算舒適」、2棟樓房代表「舒適」、3棟樓房代表「很舒適」、4棟樓房代表「頂級的舒適享受」、5棟樓房代表「傳統風格的奢華」(取自米其林指南官網的評級制度)。而各等級中又有「黑色」與「紅色」之分，紅色代表酒店在該等級中「更舒適宜人」(More Pleasant if in Red)，因此若獲得同樣數量的樓房，紅色又比黑色等級更高。

《2018台北米其林指南》推薦酒店共25間，其中，台北文華東方酒店獲得最高等級「5棟紅房」的至高殊榮；香格里拉台北遠東國際大飯店則獲得5棟黑房；美福大飯店和大倉久和飯店兩家拿下4棟紅房。另外，台北君悅酒店、台北六福萬怡酒店、台北寒舍艾美酒店、台北喜來登大飯店、台北西華飯店和台北W酒店、以及台北晶華酒店等七家獲得4棟黑房的評價。