宇舶表打造黃金陣容 推出首款智能腕表

2018-03-22 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



宇舶表（HUBLOT）身為今年世界盃球賽的官方指定計時品牌，自然不會放過宣傳的好機會，於是在巴塞爾鐘表暨珠寶展時，別開生面的在世界最大鐘表盛會時來場足球友誼賽。

邀請了包括短跑名將Usain Bolt、世界盃大使Alexei Smertin和阿根廷球王馬拉杜納及多位前國家代表隊的足球好手，在巴塞爾鐘表展舉行的同時，一同在場上較勁，吸引了上千人到場觀看。雖然是表演性質高的友誼賽，不過一上場後不分專業或業餘的球員都想在鏡頭前出峰頭，拿出最佳表現。中場休息時並有波蘭表演團體演出「Fressstyle足球」展演，比賽接近尾聲時，奧里薩斯樂團演奏古巴嘻哈音樂，並由宇舶品牌之友DJ Teddy-O接力炒熱氣氛，讓參與這場盛事的人都印象深刻。