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宇舶表打造黃金陣容 推出首款智能腕表

2018-03-22 15:06聯合報 記者曾智緯╱即時報導

宇舶表（HUBLOT）身為今年世界盃球賽的官方指定計時品牌，自然不會放過宣傳的好機會，於是在巴塞爾鐘表暨珠寶展時，別開生面的在世界最大鐘表盛會時來場足球友誼賽。

邀請了包括短跑名將Usain Bolt、世界盃大使Alexei Smertin和阿根廷球王馬拉杜納及多位前國家代表隊的足球好手，在巴塞爾鐘表展舉行的同時，一同在場上較勁，吸引了上千人到場觀看。雖然是表演性質高的友誼賽，不過一上場後不分專業或業餘的球員都想在鏡頭前出峰頭，拿出最佳表現。中場休息時並有波蘭表演團體演出「Fressstyle足球」展演，比賽接近尾聲時，奧里薩斯樂團演奏古巴嘻哈音樂，並由宇舶品牌之友DJ Teddy-O接力炒熱氣氛，讓參與這場盛事的人都印象深刻。

為了世界盃足球賽，HUBLOT推出Big Bang 2018世足賽官方腕表，同時這也是品牌第一只智能表。專為球賽裁判們量身訂做，具有Big Bang系列的經典特質，表殼採用鈦金屬打造而成，中層為克維拉Kevlar合成纖維材質，有效減少腕表重量。此外最大特色為專屬應用程式，不但能紀錄顯示得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字、球員換人與比賽進行時間等統計數據，並可藉由多樣化的通知功能，提供配戴者各項賽事最新訊息。全球限量2018只，預計於5月1日正式販售。

短跑名將Usain Bolt在宇舶表舉辦的世足盃友誼賽中拚勁十足。圖／HUBLO...
短跑名將Usain Bolt在宇舶表舉辦的世足盃友誼賽中拚勁十足。圖／HUBLOT提供
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宇舶表為了今年世足賽打造首款運動智能腕表。圖／Baselworld提供
宇舶表為了今年世足賽打造首款運動智能腕表。圖／Baselworld提供
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球王馬拉杜納率先配戴了Big Bang 2018世足賽官方腕表。圖／
球王馬拉杜納率先配戴了Big Bang 2018世足賽官方腕表。圖／
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宇舶表執行長Ricardo Guadalupe先生親自揭曉品牌第一只智能表的推出...
宇舶表執行長Ricardo Guadalupe先生親自揭曉品牌第一只智能表的推出。圖／HUBLOT提供
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左起球王馬拉杜納、短跑名將Usain Bolt分別演繹宇舶的新表款。圖
左起球王馬拉杜納、短跑名將Usain Bolt分別演繹宇舶的新表款。圖
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宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕表，鈦金屬表殼、表圈，限量2018只。...
宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕表，鈦金屬表殼、表圈，限量2018只。圖／Baselworld提供
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