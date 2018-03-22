幫寶貝換張床！兒童節床墊優惠大

2018-03-22 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



10Days for kids成長型幼兒健康床墊，原價15,800元，特價12,888元，加贈成長型嬰兒枕。圖／10Days提供 分享 facebook 兒童節即將到來，床寢業者轉攻幼兒床具，寶寶睡得好、頭腦自然好；此外，綠色床墊是趨勢，挑床也有三部曲。

不只成人睡眠問題多，據研究，20%~30%的幼兒也有睡眠障礙。專家指出，睡眠大致可分為「深睡期」與「淺眠期」，深睡期對腦部有非常重要的機能，可以恢復、修補腦部受傷的組織，對於學習力、創造力有極大的影響，因此，如果寶寶不易入睡、晚上睡不著或半夜老是哭鬧，還是要找出問題，從根源解決。

10Days for kids是國內少數專為保護脊椎、提高嬰幼兒睡眠品質設計的寢具，採用美國太空科技減壓棉，具減壓防震低回彈力特性，可正確承托脊椎幫助寶寶健康成長，10Days for kids協理林文星表示，嬰幼兒皮膚敏感脆弱，對化學物質的耐受力較差，建議選用有機棉機能床枕，此系列產品獲ECOCERT、GOTS有機棉雙認證，為100%親膚性有機棉，無毒染整、無螢光濟、甲醛及重金屬等有害物質，可減少嬰幼兒接觸有害化學物質。

10Days for kids歡慶兒童節，即日起至4月2日精選商品全面特惠，有機棉可水洗透氣嬰兒床墊原價19,800元，特價15,888元(加贈嬰兒枕、口水巾、多功能萬用夾及寶寶包巾)；成長型幼兒健康床墊原價15,800元，特價12,888元(加贈成長型嬰兒枕)；有機棉可水洗幼童枕原價3,980元，特價2,988元，活動期間另有加價購及滿額禮。

Order主打的綠色床墊，研發標榜「綠色」、「無毒」，整張床墊內部材質完全符合低甲醛、低汙染、不含有毒化學物質，擁有SGS檢驗合格之進口100%天然乳膠及精織環保白棉；另一特色，是為台灣人量身訂做。因應台灣天氣潮濕悶熱，床墊容易發霉或孳生塵螨，使用加入桉樹纖維的天絲棉做床墊表布；同時，符合人體工學設計，區分為三個區段，使用不同軟硬度的彈簧，讓身體各部位都能獲得舒適的支撐。