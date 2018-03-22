台北地下街18周年慶 好禮獎不完

2018-03-22 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



台北地下街經常舉辦各類活動，帶動商機及人潮。圖/台北地下街提供 分享 facebook 全國最具規模的地下商店街滿18歲囉！台北地下街歡慶周年，周六(24日)下午兩點在12號廣場舉辦促銷活動揭幕儀式，開場表演請來小爵士鼓手、小舞者炒熱現場氣氛，並備有6層大蛋糕慶生，歡迎民眾到場同樂。

主辦單位表示，台北地下街 18周年慶好康大放送。3月24日起到 5月20日止，購物滿500元可兌換一張摸彩券，獎項有LG雙能洗衣機、Panasonic IH電子鍋、Dyson無線吸塵器、Dyson二合一空氣清淨機、PHILIPS高效濾淨空氣清淨機、Panasonic直立式冷凍櫃、Panasonic蒸氣烘烤爐及6000元台北地下街購物金，買越多中獎機會越多！

活動期間還有驚喜好禮滿額送！憑台北地下街當日消費滿指定金額發票，即可於8號廣場服務台兌換限量精美購物袋、休閒後背包、旅行收納組、不沾鍋等贈品，每人/每張發票限換一個，且限消費當日兌換，送完為止。

主辦單位指出，民國89年成立的台北地下街，是全國首創及最具規模的地下商店街，全長825公尺，西起塔城街東側，沿市民大道經延平北路、重慶北路、太原路、承德路等重要南北幹道路口，共有28個出入口。

台北地下街貫通台北火車站和捷運站商店街，全區分為服飾、雜項、電子、美食等四大區域，集合服飾、生活用品、手工藝品及台灣特色小吃等，商品多元，其中又以電玩、動漫、公仔及轉蛋商店最受青少年喜愛，地下街也經常藉由舉辦各類活動，帶動商機及人潮。

台北地下街就像一個大型的百貨商場，是通勤民眾消磨時間與購物的好選擇，老饕大飽口福的美食新天地，更是青少年追求時尚流行的好去處，加上有大眾交通系統連接，輕鬆就能享受逛街、休閒、嘗美食的樂趣。