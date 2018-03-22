「肥貓吻吻」四月前往日本授權展、站上國際舞台

2018-03-22 17:06 聯合新聞網 有.設計 uDesign



聯合數位文創與台北設計之都捷運進站插畫家林志恆合作的IP角色，「肥貓吻吻Kiss Meow」於四月將前往日本授權展、站上國際舞台！

圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

沒有表情的表情，才是真感情！

吻吻總是帶著沒有表情的表情，嚐遍各式各樣的美食，再靠著他最愛的運動，來維持渾圓的體態，從她最自信的身材可以看出，她很愛吃，而且一點也不想瘦下來！

吻吻的圖像多以鮮艷明亮的色彩，搭配她全身的經典奶茶色，結合各式各樣的食物，來展現輕快幽默的風格和活潑的個性。透過圖像氛圍傳遞，人生就算遭遇困難也處變不驚的態度，同時，呼應現代女性無畏世俗眼光，重視自我展現和個人魅力的新時代思維。

整合文創及媒體資源，培育台灣潛力創作者

在似簡單的線條背後，蘊藏著許多視覺設計及色彩運用上的獨到品味。不但在今年初獲得LINE官方團隊青睞，邀請推出官方貼圖，上線首日下載量急速躍升至LINE官方貼圖排行榜前25名，也預計於今年四月的沙雕季重量級登場，並將於六月再次推出精彩的原創貼圖，對於肥貓吻吻的未來我們大家都拭目以待！

聯合數位文創股份有限公司以多年累積的文創資源及育成力量，培育台灣極具潛力的創作者，今年四月，將於日本授權展一同展出的除了肥貓吻吻，還有兼具魔幻與寫實風格，屢獲得國際獎項的《二搞創意》，主打暖心情懷的《小黃間》，以及深受女性喜愛的台灣圖像授權隱形冠軍《啵啵妮》，未來聯合數位文創也將集結更多台灣圖像創作品牌，以圖像本身生命力和溫馨幽默的故事性，宣傳台灣文創特有的力量，提升文創價值，提供創作舞台，將台灣文創品牌帶向世界。

多元產業組成亞洲最大交易市場

內容產業的發展越來越無國界，Content Tokyo集結電影、電視、遊戲、動畫、圖書、音樂、應用程序、網站等許多內容，規模最大的文化創意產業綜合展覽會，除了授權展，同時含了內容創作、技術、銷售和娛樂等各領域，提供給各個產業尋求新客戶和合作夥伴、激發靈感及發展未來業務的平台，因此形成亞洲最大交易市場，根據國際授權組織LIMA最新調查指出，總體授權市場高達120億美元。去年2017共有1,418家參展商參與，來自全球38,746名買家，今年預估將有1,680家參展商參與，來自全球超過48,000名買主前來。也期待透過國際展會的曝光與交流，能將肥貓吻吻推向國際，介紹給更多產業和領域的人認識！

馬上下載肥貓吻吻貼圖： 連結

【展會資訊】

展會名稱：2018日本授權展(Licensing Japan)

展會時程：2018年4月4日（三）至6日（五）10:00-18:00

展會地點：東京國際展示場 TOKYO BIG SIGHT(East Hall 4展廳 BOOTH:32-7)