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吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝

2018-03-22 10:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

西班牙神話級主廚Paco Roncero即將來台客座，用台灣當令食材做出令人耳目...
西班牙神話級主廚Paco Roncero即將來台客座，用台灣當令食材做出令人耳目一新的料理。圖／台中鹽之華餐廳提供
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想一窺世界最難訂、一頓5萬元餐廳主廚所做的料理，西班牙當代感官料理魔廚Paco Roncero即將來台客座台中餐廳鹽之華，到時會以當季當令台灣食材為主題，考驗大師手藝，午晚餐每人12,000元起。

若說起Paco Roncero，可能令人感到陌生，但他的來頭可不小，他不僅是西班牙知名餐廳鬥牛犬（El Bulli）老闆兼主廚、分子料理之父Ferran Adria的得意弟子，也是分子料理研發團隊中的重要成員，可說是除了他師傅外，西班牙最受矚目的神話級主廚。

Paco Roncero獨立門戶開設新餐廳Sublimotion，該餐廳最大特色就是以3D全方位的聲光科技、溫濕度、氣味分子、戲劇效果等，使分子料理從視覺、味覺層次，提升到嗅覺、觸覺的五感體驗，如此創舉改寫了西班牙美食發展里程碑，更堪稱是當代先鋒派感官料理神廚。正是因為如此，Sublimotion餐廳極難訂位，而且吃一頓飯，每個人要價新台幣5萬元天價餐費，使得大多數人難以品嘗到其料理。

酷愛歐式料理的台中鹽之華主廚黎俞君經過長時間溝通，終於將這位神話級主廚請來台灣客座。雖然無法將Sublimotion的原汁原味體驗搬來台灣，但黎俞君前往西班牙多次與Paco Roncero討論菜單及餐宴呈現，最後決定給Paco Roncero出隨堂測驗，不僅要著重視覺效果，更要做出令台灣饕客耳目一新的當代美學料理。

Paco Roncero預計在3月30日到4月1日間客座鹽之華，每個餐期僅接待60名饕客，不論午宴、晚宴每人12,000元起。

西班牙
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