粉紅迷霧、穿衣泡澡 時尚廣告奇幻吸睛
數位時代，時尚品牌熱衷於拍攝各式主題影片，尤其以不按牌理出牌的奇幻風格影像最受歡迎。Bottega Veneta、Gucci近日接連推出新影片，利用顛覆邏輯又猜不到劇情的敘事手法，讓影片更加搶眼吸睛。
繼前兩波短片《Miraggio 幻景》與《196.6 MHz》之後，Bottega Veneta為Art of Collaboration藝術家創意合作計劃所推出的全新數位優先廣告企劃再度帶來新片《Utopia 烏托邦》以及《Rebirth 重生》。在《Utopia 烏托邦》中，一名男子與一名女子在神秘的粉紅迷霧中交集，聚焦在理想世界裡兩人在街口邂逅的夢幻時刻。《Rebirth 重生》講述的是時光逆轉，場景設在一個燈光溫馨的房間，在這裡，劇中角色沒有任何動作，僅透過光與物件的移動建立起無聲的美好連結。
Gucci則是推出和知名時尚主編Dylan Jones合作的《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家和編舞家Michael Clark主演，在東京多家情人酒店背景中換穿多套跳脫男女裝界線的造型，帶來大膽且沉浸式的表演。在八○年代曾和母親及表演藝術家Leigh Bowery一起日本表演，這次舊地重遊，他表示：「我認為日本在我還沒認識自己之前就認識了我。他們很尊重我的工作，這對我意義重大。」此系列短片將於2018年內陸續發佈。
留言