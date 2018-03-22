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粉紅迷霧、穿衣泡澡 時尚廣告奇幻吸睛

2018-03-22 10:19聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

Bottega Veneta為Art of Collaboration藝術家創意...
Bottega Veneta為Art of Collaboration藝術家創意合作計劃所推出的全新數位優先廣告企劃再度帶來新短片。圖／Bottega Veneta提供
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數位時代，時尚品牌熱衷於拍攝各式主題影片，尤其以不按牌理出牌的奇幻風格影像最受歡迎。Bottega Veneta、Gucci近日接連推出新影片，利用顛覆邏輯又猜不到劇情的敘事手法，讓影片更加搶眼吸睛。

繼前兩波短片《Miraggio 幻景》與《196.6 MHz》之後，Bottega Veneta為Art of Collaboration藝術家創意合作計劃所推出的全新數位優先廣告企劃再度帶來新片《Utopia 烏托邦》以及《Rebirth 重生》。在《Utopia 烏托邦》中，一名男子與一名女子在神秘的粉紅迷霧中交集，聚焦在理想世界裡兩人在街口邂逅的夢幻時刻。《Rebirth 重生》講述的是時光逆轉，場景設在一個燈光溫馨的房間，在這裡，劇中角色沒有任何動作，僅透過光與物件的移動建立起無聲的美好連結。

Gucci則是推出和知名時尚主編Dylan Jones合作的《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家和編舞家Michael Clark主演，在東京多家情人酒店背景中換穿多套跳脫男女裝界線的造型，帶來大膽且沉浸式的表演。在八○年代曾和母親及表演藝術家Leigh Bowery一起日本表演，這次舊地重遊，他表示：「我認為日本在我還沒認識自己之前就認識了我。他們很尊重我的工作，這對我意義重大。」此系列短片將於2018年內陸續發佈。

Bottega Veneta為Art of Collaboration藝術家創意...
Bottega Veneta為Art of Collaboration藝術家創意合作計劃所推出的全新數位優先廣告企劃再度帶來新短片。圖／Bottega Veneta提供
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Gucci推出《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家...
Gucci推出《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家和編舞家Michael Clark主演。圖／Gucci提供
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Gucci推出《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家...
Gucci推出《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家和編舞家Michael Clark主演。圖／Gucci提供
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Gucci推出《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家...
Gucci推出《The Performers演出者》系列全新短片，由蘇格蘭舞蹈家和編舞家Michael Clark主演。圖／Gucci提供
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