MCM和三宅一生各出聯名款 大人風的繽紛與黑白

2018-03-21 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MCM近期與韓國動漫藝術家姜錫鉉（Eddie Kang）推出聯名系列，名為Save the Loveless，以小狗最為圖像主軸，洋溢粉色系的春日情調；ISSEY MIYAKE（三宅一生）則是和UNITED NUDE聯名推出鞋履，相對簡約黑白，繽紛與極簡各自帶出大人風味的時髦單品。

MCM x Eddie Kang的品項包括側背包、手拿包，到小型皮件的手機殼、皮夾，圖像皆以可愛小狗為主，既童趣又時髦。Save the Loveless的靈感來源其實是藝術家姜錫鉉以過去曾領養的愛犬來做發想，牠被前飼主虐待、拋棄，卻在有愛的照料下安享生活，因此姜錫鉉以Save the Loveless為主題來傳達將愛延續的概念，擴及家人、朋友、寵物；日前在香港舉行展覽，透過作品傳遞對於愛的信仰。