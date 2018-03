舒淇抱病現身巴塞爾 力挺寶格麗新表首發

2018-03-21 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



寶格麗(BVLGARI )在巴塞爾舉辦全球記者會,邀請代言人舒淇站台,並搶先配戴Lvcea Tubogas新款腕表現身,雖然身體不太舒服,但心情不受影響。

一上台,舒淇便說「I am sorry for my voice (抱歉,今天我喉嚨不舒服)」,不過從4年前開始她便是Lvcea系列腕表的代言人,因此出席新表曝光活動,對她及品牌都格外具意義。值得一提的是,這也是舒淇首次以代言人身分參加巴塞爾鐘表展,對她而言一切都很新鮮。