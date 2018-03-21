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電競、AI、VR、異國料理‧‧‧高職特招夯

2018-03-21 21:04聯合報 記者張錦弘╱即時報導

高中職專業類科特招甄選入學已開跑，後天（23日）截止報名，以因應產業需求的動漫電競、機器人、異國料理、飛機修護等專班較熱門；更有私校開「五星旅館達人專班」，標榜可到五星級飯店實習、上班；也有室內設計科開虛擬實境專班，將來買房不用看樣品屋，戴上3D眼鏡就身歷其境。

專業群科特招甄選今年共70校招收9726名，較去年增加1069名，得參採國中會考成績為錄取門檻（新北市完全不採計），並以術科測驗為錄取依據，測驗內容包括遊戲軟體操作、機器人組裝、程式設計、眼部化妝設計圖、飲料調製、紙巾摺疊、數獨等測驗；除雙北市另有規定，其他縣市23日截止報名，4月28或29日術科測驗。

為吸引學生就讀，很多學校因應產業需求特設專班，例如政府全力推動人工智慧（AI），包括高雄中山工商、啟英高中、方曙商工、嶺東高中、立志高中、樹德家商等很多學校都設機器人專班。

中山工商校長林昭億說，機器人專班最重要的是設備和師資，該校光添購機器人教學模組就花了4、5百萬元，還和鄰近的正修、樹德科大合作，請教授在周日幫專班老師在職訓練。

看準虛擬實境（VR）商機，桃園啟英高中室內設計科創設「虛擬實境空間設計」專班，校長彭昭勳說，過去營建業賣房子，常要花好幾百萬元蓋樣品屋，專班學生未來只要學會應用VR軟體，客戶不用看樣品屋，戴上3D眼鏡就可看到屋內家具裝潢等虛擬實境，學生多了推銷物件的能力。

隨著動漫遊戲、電競產業蓬勃發展，包括啟英高中、金甌女中、育達高職、景文高中、莊敬高職等各地學校也紛設相關專班或課程。彭昭勳以啟英高中電競專班為例，只招47人，但已有70多人報名，學生畢業後可從事電競試玩、選手、教練、或開補習班、推銷周邊商品等行業。

新北市莊敬高職董事長王傳亮說，該校資料處理科有多名畢業生奪電競賽世界冠軍，在學時就有業者按月補助津貼，不愁生活費；校方最近還花了500萬元設電競教室，華碩捐了15台、每台10幾萬元的專用電腦。

很多高職設有觀光科，但學得比較雜，連飲料調製、餐飲管理等課程都要學，北市育達高職校長劉育仨說，該校今年因此新設「五星旅館達人專班」，和圓山、晶華、君悅、喜來登、大倉久和等五星級飯店及景文科大旅館管理系合作，學生除可免試直升科大，大二、大四還要到合作飯店全年有薪實習，畢業進入飯店採計年資。

至於傳統餐飲科，也紛設異國料理專班，例如桃園永平工商開出泰式、日本料理班，高雄樹德家商開韓式料理班等，中山工商也有異國料理班，術科考紅蘿蔔切絲及辛香料的辨識。此外，成工商工設咖啡藝班、長榮女中設茶飲文化班，都看中龐大的飲料商機。

大興高中、方曙商工、嘉陽高中、大榮高中等校的飛機修護科也都加入特招，因和知名航空公司及科大產學合作，畢業工作機會多、待遇也不差，歷年招生情況都很不錯。

因應政府全力推動AI產業，很多高職也開設機器人專班。圖／中山工商提供
因應政府全力推動AI產業，很多高職也開設機器人專班。圖／中山工商提供
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包括中山工商等多校開設異國料理專班，要考紅蘿蔔切絲等術科測驗。圖／中山工商提供
包括中山工商等多校開設異國料理專班，要考紅蘿蔔切絲等術科測驗。圖／中山工商提供
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