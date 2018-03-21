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進擊中山商圈 HUBLOT之寶限量登台

2018-03-21 21:00聯合報 記者曾智緯╱即時報導

就如同宇舶表（HUBLOT）的品牌精神「Art of Fusion（融合的藝術）」一樣，每開立一個新的據點，就會結合周遭氛圍打造全新賞表空間，務求讓每位消費者有最好的購物體驗。

繼去年HUBLOT進駐國父紀念館旁的慎昌鐘表名店後，今年再度把觸角延伸到西區，選擇與中美鐘表合作於繁華的中山商圈，成立品牌專賣櫃點，這也是HUBLOT首個在西區的形象櫃位。會選擇落腳於此，其實不太讓人意外，對比其他百年鐘表品牌，HUBLOT表款顯得年輕又有特色。而這一區不僅高級飯店比比皆是，而且市場充滿活力，提供了穩定的外國商務客與本地消費客源，並有著熱愛時髦、新穎的品味，這也是擅長結合不同材質的HUBLOT最能發揮的領域。

HUBLOT全新的據點就位於中美鐘表南京店2樓，為了營造不同的感受，特別以奢華科技工業風格打造。有別於101專賣店的成熟穩重外觀，牆面採用簡約設計，並增添電視影像和新的藝術作品，塑造明亮且開闊的空間。值得一提的是，品牌還設置了獨立的賞表區域，提供消費者能以輕鬆的心情欣賞HUBLOT精湛製表工藝。為了這個形象櫃位，HUBLOT特別引進限量的Big Bang Unico藍寶石黑水晶腕表、Spirit Of Big Bang Sapphire藍寶石水晶腕表當作鎮店之寶，反映年輕市場的需求。

其中，Big Bang Unico藍寶石黑水晶腕表，除了是HUBLOT為了慶祝All Black十周年而生，同時體現了「可見與不可見」的製表哲學，成為黒色腕表領域的里程碑。另外不可錯過的還有品牌與法拉利車隊聯名的Big Bang Unico皇金腕表，表殼格柵式的特殊鏤空結構如同法拉利超跑輪框，同時達到極大化與極致輕量，完整的把速度感縮小置於手腕上，實現每個男人的夢想。女表則有Big Bang One Click系列皇金鑲鑽腕表、Spirit Of Big Bang Moonphase月相腕表，奢華與時尚風格兼備。

宇舶Spirit Of Big Bang Moonphase月相腕表，緞面拉絲處...
宇舶Spirit Of Big Bang Moonphase月相腕表，緞面拉絲處理和拋光鈦金表殼，表圈鑲嵌48顆紫水晶，約69萬7,000元。圖／Hublot提供
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邱馨慧（左）詮釋宇舶Spirit Of Big Bang Moonphase月相...
邱馨慧（左）詮釋宇舶Spirit Of Big Bang Moonphase月相腕表、唐熒霜展示宇舶Big Bang One Click 系列皇金鑲鑽腕表。記者陳立凱／攝影
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宇舶Big Bang UNICO法拉利聯名皇金腕表，18K皇金表殼、表圈，限量5...
宇舶Big Bang UNICO法拉利聯名皇金腕表，18K皇金表殼、表圈，限量500只，約130萬5,000元。圖／Hublot提供
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邱馨慧配戴Big Bang Unico皇金黑陶瓷月相計時碼表，約124萬元。圖／...
邱馨慧配戴Big Bang Unico皇金黑陶瓷月相計時碼表，約124萬元。圖／Hublot提供
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宇舶Big Bang Unico藍寶石黑水晶腕表，拋光煙燻黑色藍寶石水晶表殼，限量500只，約208萬元。圖／Hublot提供
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宇舶Big Bang One Click系列皇金鑲鑽腕表，緞面拋光18K皇金表殼、表圈，鑲嵌42顆鑽石，約84萬7,000元。圖／Hublot提供
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宇舶表進駐中美南京店，以全新的形象櫃位面對消費者。圖／Hublot提供
宇舶表進駐中美南京店，以全新的形象櫃位面對消費者。圖／Hublot提供
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宇舶Spirt Of Big Bang Sapphire藍寶石水晶腕表，限量250只，約245萬3,000元。圖／Hublot提供
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唐熒霜配戴Big Bang UNICO法拉利聯名皇金腕表，約130萬5,000元...
唐熒霜配戴Big Bang UNICO法拉利聯名皇金腕表，約130萬5,000元。
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