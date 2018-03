進擊中山商圈 HUBLOT之寶限量登台

2018-03-21 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



就如同宇舶表(HUBLOT)的品牌精神「Art of Fusion(融合的藝術)」一樣,每開立一個新的據點,就會結合周遭氛圍打造全新賞表空間,務求讓每位消費者有最好的購物體驗。

繼去年HUBLOT進駐國父紀念館旁的慎昌鐘表名店後,今年再度把觸角延伸到西區,選擇與中美鐘表合作於繁華的中山商圈,成立品牌專賣櫃點,這也是HUBLOT首個在西區的形象櫃位。會選擇落腳於此,其實不太讓人意外,對比其他百年鐘表品牌,HUBLOT表款顯得年輕又有特色。而這一區不僅高級飯店比比皆是,而且市場充滿活力,提供了穩定的外國商務客與本地消費客源,並有著熱愛時髦、新穎的品味,這也是擅長結合不同材質的HUBLOT最能發揮的領域。

HUBLOT全新的據點就位於中美鐘表南京店2樓,為了營造不同的感受,特別以奢華科技工業風格打造。有別於101專賣店的成熟穩重外觀,牆面採用簡約設計,並增添電視影像和新的藝術作品,塑造明亮且開闊的空間。值得一提的是,品牌還設置了獨立的賞表區域,提供消費者能以輕鬆的心情欣賞HUBLOT精湛製表工藝。為了這個形象櫃位,HUBLOT特別引進限量的Big Bang Unico藍寶石黑水晶腕表、Spirit Of Big Bang Sapphire藍寶石水晶腕表當作鎮店之寶,反映年輕市場的需求。