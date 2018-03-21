親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

頂級珠寶盛宴 寶格麗帶你進入義大利慶典

2018-03-21 19:00聯合報 記者陳若齡╱即時報導

熱情、歡樂，以及享受美好生活是義大利予人的鮮明印象，而這些特質也像是義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的DNA，始終貫穿其珠寶藝術的核心，每件作品都像是義大利生活文化的寫照。今年的頂級珠寶盛宴，寶格麗透過Festa系列頂級珠寶，帶眾人進入義大利的慶典文化。

義大利一年到頭都有各式節日慶典，從貴族王宮到民間鄉村，在廣場、在市集、在威尼斯運河沿岸，慶祝播種也慶祝收成，義大利人生活離不開慶典，以歡樂熱情的態度擁抱生活，成就用心享樂的生活藝術，承襲這樣生活風格的寶格麗將此精神注入珠寶，以童年慶典（Festa dell’Infanzia）、傳統慶典（Feste Tradizionali）與公主慶典（Festa delle Pricipesse）三大靈感主題打造120件作品，體現生活美好，也配戴的人感受歡樂與幸福。

糖果、遊樂園還有充滿驚喜的禮物，童年是最洋溢歡樂的慶典，「童年慶典」系列珠寶帶人回到童年的歡樂時光，寶格麗運用彩色寶石，打造出格外具體，如蛋糕、冰棒、氣球、禮物盒等造型珠寶，這與過去強調對稱、建築式結構的設計迥異，讓人看見寶格麗少有的可愛與童趣。如Palloncini頂級彩寶項鍊，以蛋面切割的尚比亞祖母綠、海水藍寶、紫水晶、紅碧璽與粉紅碧璽「氣球」表現慶典現場的歡樂氣氛。

提到慶典這項義大利特色，當然不能忽略各種節日，「傳統慶典」系列便凸顯義大利傳統慶典特色，如Palio di Siena頂級彩寶項鍊以紅寶石、藍寶石與鑽石鑲嵌出西恩納賽馬節參賽區域之一旗幟色彩，另有一條同款設計更是一口氣將17個城邦對應旗幟以彩色寶石呈現，為了展現各種顏色還運用許多少見的寶石，充分展現寶格麗「彩寶之王」的實力。另還有慶典料理常見的橄欖與辣椒也是創作元素，義大利人甚至將辣椒做成項鍊配戴，此次頂級珠寶展活動中，巨星蔡依林配戴的Peperoncino頂級彩寶項鍊將紫水晶與紅碧璽便雕刻成辣椒造型，搭配宛如橄欖的蛋面橄欖石與綠碧璽，配色大膽對比卻和諧無比。

「公主慶典」則是向羅馬公主們的致敬之作，寶格麗選擇四位出身貴族、對生活充滿熱情、勇於追求自我，且也喜愛配戴珠寶的公主為代表。如拿破崙最疼愛的小妹寶琳娜，以時尚品味與豐富的愛情故事聞名，Il Magnifico頂級珠寶項鍊便以拿破崙在她成為貝佳斯王妃時贈與她的藍寶石冠冕為靈感，鑲嵌一顆重達180克拉緬甸藍寶石，令人遙想她當年的風采魅力。

★寶格麗Gem Table

聽資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce說故事

「Hello，my babes！」，寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce摸著滿桌珠寶笑說。一講起寶石，他總是笑容盈盈，眼神閃閃發亮、充滿愛，近幾年Giampaolo都隨著頂級珠寶展來台，也帶來移植自羅馬總部裡，專供頂級珠寶創作的寶石辦公室Gem Table，深入地為媒體以及VIP解說寶格麗頂級珠寶設計的精髓，以及關於彩寶的精采故事。

他像是打開禮物盒般掀開桌上的盒子，一件件帶我們發現童年慶典的禮物盒造型特色以及背面藏的驚喜、講起他和寶格麗珠寶創作與寶石採購總監Lucia Silvestri在義大利南部的旅行，如何參與當地傳統慶典，歡喜戴上辣椒項鍊的故事。當然最讓人期待、隨他現身來台10多顆頂級藍寶石、祖母石及紅寶石裸石，每件都是萬中選一，讓人驚豔，任職寶格麗30多年的Giampaolo，對珠寶始終如此熱情、歡喜，精采的正像是一場慶典。

與多數珠寶品牌不同的是，寶格麗會先挑選、在蠟版排列寶石，找出最適切的造型搭配後，...
與多數珠寶品牌不同的是，寶格麗會先挑選、在蠟版排列寶石，找出最適切的造型搭配後，才開始繪圖，讓寶石做主角。記者陳若齡／攝影
分享
寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce為珠寶展專程來台...
寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce為珠寶展專程來台，帶來移植自羅馬總部，專供頂級珠寶創作的寶石辦公室Gem Table，他專注且熱情地說著寶格麗珠寶的精彩故事。記者陳若齡／攝影
分享
BVLGARI FESTA義式慶典系列Pantera Di Siena頂級彩寶鑽...
BVLGARI FESTA義式慶典系列Pantera Di Siena頂級彩寶鑽石項鍊，鉑金鑲嵌方型階梯式切割紅寶石與藍寶石、buff-top切割藍寶石與紅寶石，以及鑽石。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI FESTA童年慶典系列Torta Alla Ciliegia櫻桃...
BVLGARI FESTA童年慶典系列Torta Alla Ciliegia櫻桃蛋糕頂級彩寶戒指，完全以彩寶鑲製沒有運用琺瑯或彩漆，考驗珠寶配色和鑲嵌工藝，玫瑰金鑲嵌綠玉髓及棕色玉髓、圓形紅寶石、蛋面祖母綠及密鑲鑽石。記者陳若齡／攝影
分享
BVLGARI FESTA公主慶典系列IL MAGNIFICO 頂級藍寶石與鑽石...
BVLGARI FESTA公主慶典系列IL MAGNIFICO 頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌總重約180.98克拉甜麵包山形切割緬甸藍寶石主石、長方形及梯形切割鑽石與密鑲鑽石，1億8,452萬9,520元。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI FESTA公主慶典系列Paolina Borghes頂級祖母綠與...
BVLGARI FESTA公主慶典系列Paolina Borghes頂級祖母綠與鑽石耳環，鉑金鑲嵌長階梯式切割鑽石、不同切工祖母綠以及鑽石。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce為珠寶展專程來台...
寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce為珠寶展專程來台，帶來移植自羅馬總部，專供頂級珠寶創作的寶石辦公室Gem Table，他專注且熱情地說著寶格麗珠寶的精彩故事。記者陳若齡／攝影
分享
BVLGARI FESTA童年慶典系列The Gift禮物造型頂級彩寶胸針，玫瑰...
BVLGARI FESTA童年慶典系列The Gift禮物造型頂級彩寶胸針，玫瑰金鑲嵌舒俱徠石、珍珠母貝及密鑲鑽石，這件「禮物」更讓人驚喜的是背面藏著BVLGARI的logo。記者陳若齡／攝影
分享
寶格麗台灣董事總經理Lily張麗敏（左起）、品牌之友 蔡依林與寶格麗大中華區董事...
寶格麗台灣董事總經理Lily張麗敏（左起）、品牌之友 蔡依林與寶格麗大中華區董事總經理Kolia Neveux合影。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI FESTA系列義式慶典PEPERONCINI頂級彩寶項鍊，鉑金鑲...
BVLGARI FESTA系列義式慶典PEPERONCINI頂級彩寶項鍊，鉑金鑲嵌總重約27.41克拉雕刻橄欖石、總重約31.67克拉雕刻綠碧璽、總重約69.04克拉蛋面形切割紅碧璽、總重約63.29克拉蛋面形切割紫水晶，以及鑽石。圖／BVLGARI提供
分享

義大利珠寶
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

重金屬超標！ETUDE HOUSE即起無條件退換貨

2018-03-21 16:05

麥當勞停售焦糖奶茶！網友崩潰「新版超難喝」

2018-03-21 15:08

吳寶春進軍海外 首間落腳上海

2018-03-21 18:58

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

花開果香的時節 歐舒丹和克蘭詩淨白系列好清新

2018-03-21 18:01

別人減肥她想增胖 邵雨薇靠薄紗耍浪漫

2018-03-21 17:38

9年首次改版！低調的閃亮 全聯福利卡質感大提升

2018-03-21 17:26

影／華府櫻花數位藝術展 擴增實境體驗雞尾酒

2018-03-21 16:12

林依晨與畢書盡等群星響應公益 捐出珍藏不落人後

2018-03-21 16:05

布萊德利庫柏 最新代言照曝光 與小王子暢騎沙漠

2018-03-21 15:10

越後妻有大地藝術祭 講座開始報名

2018-03-21 14:30

新光三越新竹中華店、台北南西二館 再見出清

2018-03-21 14:20

台北101型男購物節 雅痞上班族聰明添行頭

2018-03-21 14:18

MUJI商品平均降價15% IKEA絕版品出清

2018-03-21 14:17

春遊享優惠！帶寵物入住 海景房3850元

2018-03-21 14:17

莉莉蘿絲戴普愛玩角色扮演？靠它巧變美麗間諜與作家

2018-03-21 13:40

麥當勞推新一代「烤土司」搭無糖紅茶、奶茶49元起

2018-03-21 13:06

周杰倫代言帝舵表全新1926 地位等同貝克漢和女神卡卡

2018-03-21 12:16

加國微笑主廚來台獻藝 30道菜肴吃到飽再抽機票

2018-03-21 11:53

國人早餐最愛土司 麥當勞推全球獨賣「大方烤土司」

2018-03-21 10:39

李鍾碩微「酵」暖男 牛奶美肌奪韓系保養甦秘代言人

2018-03-21 10:35

女性愛買但也精明！傳授搶攻「她經濟」商機關鍵

2018-03-21 09:58

好消息！台南─北越河內新增包機航班

2018-03-21 09:48

梵克雅寶Van Cleef & Arpels 「花」現春天

2018-03-21 00:08

頂級珠寶盛宴／BVLGARI 帶你走入義大利慶典

2018-03-20 23:54

率先發布2019早春大秀場地 LV時程跑好快

2018-03-20 20:41

林志玲想閃婚？復古禮服成首選

2018-03-20 19:49

加拿大美食節品 嘗餐點抽加拿大航空機票

2018-03-20 19:47

和牛、帝王蟹腳吃到飽 4人同行每人千元有找

2018-03-20 18:42

全面進入無線世代！ Dyson Cyclone V10強勁登場

2018-03-20 18:33

新光三越南西二館出清 女裝配件泳衣鞋包都可千元搞定

2018-03-20 17:54

女子愛吃／野餐系甜點 在超商就能買！IG曬圖必備！

2018-03-20 17:38

逾50家自助餐推食尚Buffet月 網路訂55折起

2018-03-20 17:28

網購線上春電展提前開跑 首波家電特惠下殺5折起

2018-03-20 17:03

愛美族 愛不釋手小家電

2018-03-20 14:06

Angelababy巴黎女孩穿搭 和克羅伊摩蕾茲隔空撞包

2018-03-20 13:26

棄皮草、環保材質 時尚品牌愛惜大自然

2018-03-20 13:11

LV前男裝藝術總監 轉戰Dior Homme

2018-03-20 11:44

國泰航空推心動價 台灣飛香港來回3,099元起

2018-03-20 11:15
看更多

熱門文章

落榜餐廳付了200萬！米其林「前高層」被爆收錢

2018-03-21 09:31

春分養生祕訣 多吃綠色食物少動怒

2018-03-21 10:05

男人不娶小三的理由 呂秋遠分3層次剖析

2018-03-21 06:29

韓美妝廠愛茉莉太平洋出包 2款化妝品流台市場

2018-03-20 20:52

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59

分手五年還被炸喜帖！ 她放大絕 借小孩出席婚禮

2018-03-21 13:59

前高層收200萬顧問費幫摘星？米其林急澄清被騙了

2018-03-21 12:49

名單整理／南韓13種化妝品重金屬超標 民眾可退貨

2018-03-21 10:47

注意保暖 明天最低溫下探11度

2018-03-20 20:45

麥當勞推新一代「烤土司」搭無糖紅茶、奶茶49元起

2018-03-21 13:06

吳德榮：今起3天早晚極冷 周五白天回暖

2018-03-21 06:16

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17

婆媳問題多？沒用的老公 比惡婆婆更可怕

2018-03-21 13:32

嘉義強震 高鐵嘉義台南區間一度暫停運轉 逐步恢復運行

2018-03-20 21:38

大叔的中年小事／親愛的老婆說她和我離婚的時候

2018-03-21 06:00

麥當勞停售焦糖奶茶！網友崩潰「新版超難喝」

2018-03-21 15:08

強烈大陸冷氣團來襲 今低溫11度

2018-03-21 05:01

Angelababy巴黎女孩穿搭 和克羅伊摩蕾茲隔空撞包

2018-03-20 13:26

今日星座運勢／水瓶 事業有貴人 服務他人有助運勢

2018-03-21 00:00

阿里山櫻花開8成 預估這周滿開

2018-03-21 07:50

今天冷得像冬天 今晚到明晨還會更冷

2018-03-21 08:40

重金屬超標！ETUDE HOUSE即起無條件退換貨

2018-03-21 16:05

韓妝驗出重金屬 2款產品流入台灣

2018-03-20 23:59

國人早餐最愛土司 麥當勞推全球獨賣「大方烤土司」

2018-03-21 10:39

患者荷包縮水？ 醫院可收非值班時間的醫師出勤費

2018-03-21 11:29

林志玲想閃婚？復古禮服成首選

2018-03-20 19:49

30歲男脊椎側彎下背痛 徒手物理治療幫他喬回來

2018-03-20 20:05

閱影人生／電影／生生 讓傷痛緩緩降落

2018-03-21 06:00

國防醫學院與HTC合作 未來醫師可戴AR頭戴式裝置開刀

2018-03-21 12:29

13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09

影╱台南波麗士犬「霸王」紅了 日NHK都來採訪

2018-03-21 13:42

貓狗飯碗架高比較好？錯誤觀念恐讓毛小孩「胃扭轉」！

2018-03-20 19:24

好消息！台南─北越河內新增包機航班

2018-03-21 09:48

你是亞健康族群？這樣做找回健康

2018-03-21 09:08

白天多曬太陽 晚上才能睡得好

2018-03-21 16:39

滴滴順風車違法 9張舉發單恐罰1.81億元

2018-03-21 17:08

清明連假 國道0時至5時免費

2018-03-20 23:59

因地震影響車次 高鐵全額退費

2018-03-20 21:18

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

台啤新包裝春意盎然 網友「好有氣質，光看就醉了」

2018-03-21 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top