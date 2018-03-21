頂級珠寶盛宴 寶格麗帶你進入義大利慶典

2018-03-21 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



熱情、歡樂，以及享受美好生活是義大利予人的鮮明印象，而這些特質也像是義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的DNA，始終貫穿其珠寶藝術的核心，每件作品都像是義大利生活文化的寫照。今年的頂級珠寶盛宴，寶格麗透過Festa系列頂級珠寶，帶眾人進入義大利的慶典文化。

義大利一年到頭都有各式節日慶典，從貴族王宮到民間鄉村，在廣場、在市集、在威尼斯運河沿岸，慶祝播種也慶祝收成，義大利人生活離不開慶典，以歡樂熱情的態度擁抱生活，成就用心享樂的生活藝術，承襲這樣生活風格的寶格麗將此精神注入珠寶，以童年慶典（Festa dell’Infanzia）、傳統慶典（Feste Tradizionali）與公主慶典（Festa delle Pricipesse）三大靈感主題打造120件作品，體現生活美好，也配戴的人感受歡樂與幸福。

糖果、遊樂園還有充滿驚喜的禮物，童年是最洋溢歡樂的慶典，「童年慶典」系列珠寶帶人回到童年的歡樂時光，寶格麗運用彩色寶石，打造出格外具體，如蛋糕、冰棒、氣球、禮物盒等造型珠寶，這與過去強調對稱、建築式結構的設計迥異，讓人看見寶格麗少有的可愛與童趣。如Palloncini頂級彩寶項鍊，以蛋面切割的尚比亞祖母綠、海水藍寶、紫水晶、紅碧璽與粉紅碧璽「氣球」表現慶典現場的歡樂氣氛。

提到慶典這項義大利特色，當然不能忽略各種節日，「傳統慶典」系列便凸顯義大利傳統慶典特色，如Palio di Siena頂級彩寶項鍊以紅寶石、藍寶石與鑽石鑲嵌出西恩納賽馬節參賽區域之一旗幟色彩，另有一條同款設計更是一口氣將17個城邦對應旗幟以彩色寶石呈現，為了展現各種顏色還運用許多少見的寶石，充分展現寶格麗「彩寶之王」的實力。另還有慶典料理常見的橄欖與辣椒也是創作元素，義大利人甚至將辣椒做成項鍊配戴，此次頂級珠寶展活動中，巨星蔡依林配戴的Peperoncino頂級彩寶項鍊將紫水晶與紅碧璽便雕刻成辣椒造型，搭配宛如橄欖的蛋面橄欖石與綠碧璽，配色大膽對比卻和諧無比。

「公主慶典」則是向羅馬公主們的致敬之作，寶格麗選擇四位出身貴族、對生活充滿熱情、勇於追求自我，且也喜愛配戴珠寶的公主為代表。如拿破崙最疼愛的小妹寶琳娜，以時尚品味與豐富的愛情故事聞名，Il Magnifico頂級珠寶項鍊便以拿破崙在她成為貝佳斯王妃時贈與她的藍寶石冠冕為靈感，鑲嵌一顆重達180克拉緬甸藍寶石，令人遙想她當年的風采魅力。

★寶格麗Gem Table

聽資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce說故事

「Hello，my babes！」，寶格麗資深頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce摸著滿桌珠寶笑說。一講起寶石，他總是笑容盈盈，眼神閃閃發亮、充滿愛，近幾年Giampaolo都隨著頂級珠寶展來台，也帶來移植自羅馬總部裡，專供頂級珠寶創作的寶石辦公室Gem Table，深入地為媒體以及VIP解說寶格麗頂級珠寶設計的精髓，以及關於彩寶的精采故事。