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台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

吳寶春進軍海外 首間落腳上海

2018-03-21 18:58聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

10年前將台灣烘焙一舉聞名於國際的吳寶春師傅，陸續於高雄、台北、台中拓點，掀起歐式麵包熱潮，帶起台灣麵包發展的可能，各分店每到周末更聚集排隊人潮，近日更將開拓海外市場，與新加坡上市公司麵包物語（Bread Talk）合資成立公司，首站將進駐上海，接下來也將進軍北京、深圳、廣州、香港及新加坡市場。

新加坡麵包物語集團（Bread Talk）與吳寶春食品股份有限公司簽訂合資協議，宣布於北京、上海、深圳和廣州開發並經營「吳寶春品牌麵包店」。吳寶春海外分店預計於第四季開幕，將落腳消費力落在中高價位族群的商圈，至於麵包選項將台灣8成麵包移植過去，明星商品酒釀桂圓、荔枝玫瑰都有，另將研發2成在地口味，單價落在20至50元人民幣。

吳寶春麥方店大量使用台灣在地食材，除了歐式，台式、日式麵包都有，2008年以台南百年古法煙燻龍眼乾、核桃、紅酒及老麵打造經典招牌「酒釀桂圓麵包」拿下2008年世界麵包大賽亞軍。

2010年則以「荔枝玫瑰麵包」奪下法國路易樂斯福麵包大師賽世界冠軍，選用浸泡荔枝酒的黑葉荔枝及有機玫瑰，並於高雄開設創始旗艦店。2013年落腳台北開設第二間門市，導入創始店Open kitchen概念曾創下開幕前3天10萬人潮湧入。2017年第三間則進駐台中，選在台中打造劇場式麵包店，並由設計師詹朴與APUJAN團隊操刀設計制服。

吳寶春2017年拓點台中，2018年將前進海外市場。圖／吳寶春麥方店提供
吳寶春2017年拓點台中，2018年將前進海外市場。圖／吳寶春麥方店提供
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吳寶春麵包皆從台灣日常生活中挖掘在地食材，打造各式麵包。記者謝梅芬／攝影
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吳寶春新加坡北京
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