春の祭典和風饗宴 新竹國賓日本美食節登場

2018-03-21 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹國賓大飯店2018年日本美食節22日起至4月12日華麗登場！八方燴自助西餐廳特選用春季食材入菜，呈現「石狩鍋」、「海老薩摩芋」等多樣經典日式佳餚，還有日式烤白玉糰子，小巧可愛，搭配各式沾醬，體現日本風味，一系列豐富美饌，有如一場春天的味覺祭典！

新竹國賓大飯店表示，這次美食節集結山珍海味，料理方式追求自然與原味，選用當季新鮮食材入菜，熱菜部分推出經典「石狩鍋」，來自傳統的石狩川做法，詮釋充滿豪邁自然風味的漁夫鍋物，加入嚴選青森著名的山產蔬菜及新鮮鮭魚，基底以白味噌及昆布為輔並加入氣味濃厚的日本酒，是道風味獨具一格的日式傳統料理。

「海老薩摩芋」，選用口感鬆軟甘甜的台農57號地瓜，外觀利用切絲油炸的方式來呈現傳統田舍蓑衣，內餡填以包裹海鮮蝦泥，口感酥脆甜潤，令人驚豔。另外「海盜奶油蛤蜊」，運用鹽、味噌、醋等調味佐以加入一些海鮮魚類來進行醃製，搭配新鮮蛤蜊入菜，相當適合與酒搭配，入喉後香氣尤其迷人，故稱之海盜奶油蛤蜊。

延續去年頗受好評的花魚一夜干，這次推出「鰈魚一夜干」，選用新鮮鰈魚，經米酒及鹽水醃漬後風乾一日，自然鹹味滲入魚肉中，使魚脂甘甜鮮美，燒烤後，魚皮酥香帶脆，肉質緊實有嚼勁，亦可淋上檸檬汁提升口感風味。

另外，在壽食台上別有用心，選用當季新鮮食材細心料理，「海鱺魚握壽司」、「鮭魚握壽司」、「旗魚握壽司」、「紅甘握壽司」及「鯖魚握壽司」等等輪番上陣，當然也有經典的「稻禾壽司」及「花壽司」等等，皆由專業師傅現場料理，提供客人現點現做的服務。

海鮮吧則提供多項日式小碟，「鰈魚綠醋」、「鮮煮海老」及「扇貝寒天莎莎」等等，各式風格、口味形色宛如櫻花綻放，繽紛悅目同時更有和風食味的祭典氛圍！而在開放廚房區，推出經典的「炭烤牛排」、「香草羊排」及「土瓶蒸」等等，都是不能錯過的好味道！