別人減肥她想增胖 邵雨薇靠薄紗耍浪漫
義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo發表春夏系列，以「Flower Invasion 繁花旖旎」為主題，請到名媛陳妍嵐打造浪漫花藝布置，更由女星邵雨薇現身示範新裝，展現春意盎然的甜美風格。
邵雨薇連換兩套Ferragamo春夏新裝，平常比較少嘗試印花風單品的她對於設計師使用亮片、烏干紗混合印花的手法特別心動，「外面多罩一層紗可以中和太亮眼的印花，顯得很浪漫輕盈。」不過平時她倒是對花朵本身很有興趣，「之前在深圳拍戲時我就曾自己去買了紅玫瑰，生活中偶爾要給自己一點這樣的小驚喜。」此外，她也很推薦品牌指標性的「花漾跟」以及內裡藏有新機設計、以撞色展現俏皮感的JET SET包款。
最近瘦到剩39公斤的她表示為了新戲需求其實正苦惱著如何增胖，「朋友有建議吃鹹酥雞，但是真的太不健康了，我想還是多吃點肉好了。」不過她也透露自己從小就是很瘦的小孩，如果正值拍戲時期就會因為在片場有便當吃而再變胖一點，目前距離目標體重還有3公斤的努力空間。
Ferragamo春夏系列以「花」為要角，蘭花、海棠、鳶尾花等印花或大或小妝點服裝與配件，甚至是出現在絲巾上化為鞋子、包款的點綴，隨著動作更顯瀟灑浪漫。經典的Ferragamo色調像是天竺葵粉色、翠綠、亮紅色和梅紫、白色貫穿本季，剪裁遊走各個年代，有二○年代的鉛筆廓形、流蘇，五○年代的長裙，七○年代的喇叭褲，展現女性多變的面貌。「花漾跟」更多了鏤空的新設計，JET SET、RAINBOW等包款依舊配有金色或銀色的標誌性Gancio釦飾，腰包與手腕包也增添了更年輕的俐落質感。
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