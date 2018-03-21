別人減肥她想增胖 邵雨薇靠薄紗耍浪漫

2018-03-21 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo發表春夏系列，以「Flower Invasion 繁花旖旎」為主題，請到名媛陳妍嵐打造浪漫花藝布置，更由女星邵雨薇現身示範新裝，展現春意盎然的甜美風格。

邵雨薇連換兩套Ferragamo春夏新裝，平常比較少嘗試印花風單品的她對於設計師使用亮片、烏干紗混合印花的手法特別心動，「外面多罩一層紗可以中和太亮眼的印花，顯得很浪漫輕盈。」不過平時她倒是對花朵本身很有興趣，「之前在深圳拍戲時我就曾自己去買了紅玫瑰，生活中偶爾要給自己一點這樣的小驚喜。」此外，她也很推薦品牌指標性的「花漾跟」以及內裡藏有新機設計、以撞色展現俏皮感的JET SET包款。

最近瘦到剩39公斤的她表示為了新戲需求其實正苦惱著如何增胖，「朋友有建議吃鹹酥雞，但是真的太不健康了，我想還是多吃點肉好了。」不過她也透露自己從小就是很瘦的小孩，如果正值拍戲時期就會因為在片場有便當吃而再變胖一點，目前距離目標體重還有3公斤的努力空間。