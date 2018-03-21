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9年首次改版！低調的閃亮 全聯福利卡質感大提升

2018-03-21 17:26聯合報 記者王韶憶╱即時報導

今年適逢全聯福利中心20周年，將以新風貌展現稱霸決心，不只換上新制服、新員工證，福利卡也是首度改版，以低調深藍色為基底，全聯LOGO為主圖，在燈光下還會閃閃發亮，更添質感。

2018年是全聯成立20周年，全聯為此規畫一系列的慶祝活動，並提出新的slogan「全聯20年，方便又省錢」。同時也發表日本設計師款新制服、新員工證和新LOGO。其中，20周年的LOGO顏色以全聯一貫的藍、紅色為基調，線條設計和手表品牌DW的表帶風格有異曲同工之妙。自從2009年首度發行福利卡後，今年第一次改版，從原本的圖案風格變為質感路線，沉穩的深藍色搭配全聯LOGO，在光線折射下，閃閃發亮，並印上全聯儲值福利卡的文字，消費者到門市即可儲值，未來結合App可以掃條碼累點、手機儲值。

全聯回顧2017年，全國門市有909店，營業額達到1,088億元，預計今年展店與業績成長均會加速，目標全台1,000店、業績1,200億元。擴展的百間門市中，將以小型店和新型店為主力，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，近一兩年經過店質的改善，業績有效提升，尤其是舊店型改裝後，業績可成長2至5成。

全聯新版福利卡，質感提升。記者王韶憶／攝影
全聯新版福利卡，質感提升。記者王韶憶／攝影
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