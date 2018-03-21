影／華府櫻花數位藝術展 擴增實境體驗雞尾酒

2018-03-21 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國家公園管理局三月初宣布，今年華府的櫻花預計17日就進入盛開期，沒想到華府近期天氣多變，這兩天氣溫驟降，還下雪，櫻花盛開期預計得延後至27日到30日。